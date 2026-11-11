"Пріоритет – якнайшвидше закінчення війни": Зеленський розкрив деталі домовленостей за підсумками зустрічей в Абу-Дабі. Відео

У середу, 11 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією шляхом досягнення достойного миру. Європа має бути представлена на всіх етапах дипломатичного процесу, а Сполучені Штати повинні посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити агресію.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Він також розповів про результати зустрічей української делегації з американською та російською сторонами в Абу-Дабі.

Під час переговорів сторони обговорили три основні питання. Насамперед ідеться про гуманітарний напрямок, було досягнуто домовленості щодо підготовки нового обміну військовополоненими.

Окрему увагу учасники зустрічей приділили гарантіям безпеки для України. Президент наголосив, що першочерговим завданням має стати припинення війни, а важливою складовою подальших домовленостей – забезпечення безпеки української держави.

"Потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України", – зазначив глава держави.

Також делегації обговорили ширші формати подальшої дипломатичної роботи, зокрема за участі європейських партнерів.

Наступним етапом стануть контакти американських представників із російською стороною. Після цієї розмови Україна планує повторно скоординувати позиції з партнерами та визначити можливі подальші кроки.

Зеленський повідомив, що наступна зустріч з американськими представниками запланована на 12 листопада в Дубліні.

"Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії", – наголосив президент.

Він також підкреслив важливість сильної позиції Вашингтона у переговорах із Москвою.

"Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила", – заявив Зеленський.

Глава держави подякував американській стороні за організацію зустрічей і посередництво, Об'єднаним Арабським Еміратам – за майданчик для переговорів, а також прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен та іншим європейським партнерам за підтримку України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією шляхом досягнення достойного миру. Європа має бути представлена на всіх етапах дипломатичного процесу, а Сполучені Штати повинні посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити агресію.