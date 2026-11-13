Президент Євроради Кошта: безпека Європи та безпека України – нероздільні

Позиція лідерів Європейського союзу щодо переговорів стосовно війни в Україні залишається чіткою: безпека Європи та безпека України нероздільні. Незмінною залишається і мета ЄС: це справедливий і тривалий мир для України, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Заява пролунала під час неформального засідання Європейської ради в Дубліні, 13 листопада. Такими словами Антоніу Кошта повідомив, що глави держав та урядів країн-членів ЄС перейшли до обговорення українського питання.

Що сказав Кошту

"На Європейській раді ми зараз обговорюємо Україну та зусилля, спрямовані на укладення мирної угоди. Наша позиція залишається чіткою: безпека Європи та безпека України нероздільні. І наша мета залишається незмінною: це справедливий і тривалий мир для України", – зазначив президент Євроради.

Кошта наголосив, що у ході поточних дипломатичних зусиль Європа "говоритиме чітким і єдиним голосом".

Повідомлення Кошти в мережі. Джерело: скриншот

Що було вирішено

За фактом проведення засідання Євроради та зустрічі лідерів ЄС в Дубліні Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробили низку заяв. Так, було оголошено, що ЄС "продовжуватиме надавати значну фінансову та військову допомогу" Україні для зміцнення її позицій у переговорах.

В ЄС привітали переговори цього тижня в Абу-Дабі та "поновлення імпульсу в мирному процесі", і заявили, що Європа "продовжуватиме брати участь у цьому форматі".

Вже на наступній зустрічі Євроради (запланована на 26-27 листопада) буде представлено новий, вже 22-й пакет європейських санкцій проти Росії, "тому що Україна повинна вести переговори з позиції сили", заявила фон дер Ляєн.

Переговірний трек

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа узгоджувати дії з європейськими союзниками та Україною напередодні запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він висловив побоювання, що переговори американського та російського лідерів у Китаї можуть повторити сценарій зустрічі на Алясці в серпні 2025 року.

Мерц також анонсував, що вже "в найближчі тижні відбудуться конкретні мирні переговори за участю європейських діячів". За його словами, до переговорного процесу, ймовірно, долучаться європейські представники, які брали участь у зустрічах в Абу-Дабі.

Загалом лідери Євросоюзу зібралися в Дубліні в п'ятницю, аби з'ясувати, хто має представляти інтереси блоку під час переговорів про майбутнє України. Хоча офіційного призначення представника Європи на зустрічі в Дубліні, ймовірно, не відбудеться.