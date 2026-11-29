Прем’єр Естонії: як можна втомитися від війни, сидячи в опалюваній кімнаті?

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що Європейський Союз не повинен припиняти підтримку України, попри ризик зростання втоми від війни. За його словами, європейці, які живуть у мирі та комфорті, не можуть виправдовувати втомою відмову від допомоги українцям, які щодня потерпають від російської агресії.

Про це очільник естонського уряду заявив в інтерв'ю британському виданню The Guardian. Він також закликав посилити санкційний тиск на Росію, зокрема обмежити участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Що прем'єр Естонії сказав про підтримку України

Міхал висловив переконання, що Європейський Союз не відмовиться від підтримки України навіть у разі зміни політичного керівництва в окремих країнах Європи.

Зокрема, прем'єр прокоментував можливе скорочення фінансування України з боку Франції у разі приходу до влади Марін Ле Пен, яка виступає проти подальшої фінансової допомоги Києву.

За словами Міхала, країни Північної Європи та Балтії, а також Велика Британія й Канада залишаються відданими підтримці України. Естонія готова збільшити обсяги допомоги, якщо інші держави скоротять фінансування.

Водночас естонський прем'єр визнав, що ризик зростання втоми від війни існує, однак наголосив на неприйнятності такого виправдання.

"Як можна втомитися від війни, сидячи в опалюваній кімнаті, де панують мир і тиша, є вода і можна дивитися телевізор? В Україні ж люди борються проти Росії за свободу, гинуть цивільні, немає опалення, електрики та водопостачання. І хто втомлюється? Той, хто сидить в опалюваній кімнаті? Це не варіант", – наголосив Міхал.

Естонія закликає посилити санкції проти Росії

Міхал також виступив за заборону участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях під національним прапором та з використанням державної символіки РФ. За його словами, Кремль використовує спорт для легітимізації своєї агресії.

Прем'єр звернув увагу на те, що деякі російські спортсмени служили в армії РФ. На його думку, допуск таких осіб до міжнародних змагань є неприйнятним на тлі загибелі мирних жителів України.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала заборонити російським і білоруським спортсменам виступати під національними прапорами на спортивних заходах у ЄС.

Ініціатива є частиною запропонованого 22-го пакета санкцій проти Росії. Для її затвердження необхідна згода всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Крім того, Міхал підтримав пропозицію щодо заборони в'їзду до ЄС чинним і колишнім російським військовим, які брали участь у бойових діях. Раніше розгляд цієї ініціативи відклали через заперечення Франції та Італії.

Як в Естонії оцінюють загрозу з боку Росії

Очільник естонського уряду зазначив, що низка інцидентів у європейських країнах, відповідальність за які покладають на Росію, впливає на формування політики ЄС щодо Москви.

За його словами, на тлі невдач російських військ на фронті гібридні загрози з боку РФ стають дедалі небезпечнішими.

Водночас Міхал оцінює ризик прямого військового нападу Росії на Естонію як низький, оскільки Москва усвідомлює оборонні можливості країн ЄС та НАТО. Однак він не виключає нових диверсій та кампаній із поширення дезінформації.

Наразі Естонія спрямовує майже 7% ВВП на оборону та пов'язані з нею проєкти. Зокрема, 5,4% припадають безпосередньо на військові видатки, ще 1,5% – на розвиток зв'язку, транспорту та енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Естонія відреагувала на удар України по російському судну в Балтійському морі. В естонській стороні наголосили, що дії України є реалізацією її права на самооборону на тлі російської агресії.

Як писав OBOZ.UA, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. Він назвав ненормальною ситуацію, коли громадяни РФ продовжують подорожувати Європою на тлі російської агресії проти України.