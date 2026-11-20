Блог | Пожежа вже у дворі, Європо! Час прокидатися

Колись Європа подарувала світу те, що сьогодні називають європейськими цінностями: людська гідність, свобода, демократія, рівність, верховенство права, права людини. На них стоїть уся європейська цивілізація.

Сьогодні в самому центрі Європи палає війна за ці самі цінності.

Парадокс лише в тому, що за ті цінності воює країна, яка їх поділяє але не є повноправним членом європейської родини. А ті, хто ці цінності створив і живе за ними десятиліттями, беруть у цій війні участь набагато менше, ніж мали б.

Виходить так, що той кого не впускають в дім той дім і захищає, а господарі лише дивляться на двір у вікно.

Я не кажу, що Європа не допомагає. Допомагає, і без неї нам було б значно важче. Але для тих, хто сам ці цінності створив, цього мало.

Вона співчуває, обурюється, проводить саміти, рахує, скільки ще можна дати, щоб не дуже розізлити Москву і щоб українці не програли. Довго думає. Дуже довго. Іноді так довго, що поки там думають, тут хоронять.

Але я вірю в Європу. Стару, повільну, заскорузлу та обережну Європу.

Бо в європейцях, не в політиках, а в людях, ці цінності досі живі.

Вони там не вмерли, просто трохи задрімали.

Ситим людям дуже важко повірити, що війна поруч. Що тиранія може прийти і до них. Що їхній спокій сьогодні тримається на тому, що хтось тримає оборону під Куп'янськом-Вузловим або ж Констянтинівкою.

Але Європа прокинеться.

На жаль, не так швидко, як нам хотілося б і не тоді, коли нам це найбільше потрібно. Але прокинеться. Я в це вірю.

Її вплив на цю війну має ставати більшим і він буде все більшим і більшим. І саме Європа, а не Китай і не Сполучені Штати, завдасть вирішального удару імперії тірана.

Європа знала чимало тираній та імперій, яким навіть аплодувала і які вихваляла. І кожна з них здавалася вічною.

Жодна такою не стала.

Бо Європа щоразу прокидалася. І після цього ставала кращою, ніж була до того. Чеснішою. Людянішою. Мені здається, так працює вся людська історія: після кожної тиранії, яку вдалося здолати, людство піднімається на сходинку вище.

Тіранія путіна не буде винятком.

І колись Європа скаже нам: дякую, що ви вистояли, поки ми прокидались.

І зрештою, пожежа війни горить у дворі старенької Європи. Кому, як не їй, гасити полум'я на власному подвір'ї?

Але це розмірковування не професійного історика, а лише піхотинця-романтика. Можливо, останнього в ЗСУ. А як воно буде насправді, дізнаємось згодом.

А поки що лупашимо ту скелю далі!

Слава ЗСУ!