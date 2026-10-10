"Повна зрада": сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеля

Сенатори-демократи США назвали "повною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки Америки" рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного пального на світовому ринку протягом шести місяців. Вони звинуватили американську адміністрацію в поступках російському диктатору Володимиру Путіну та закликали припинити політику, яка, на їхню думку, допомагає фінансувати війну Росії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві сенаторки Джин Шахін, лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера та сенаторки Елізабет Воррен, оприлюдненій на сайті Комітету Сенату США з міжнародних відносин. Політики розкритикували рішення та заявили, що воно суперечить інтересам США й їхніх партнерів.

Демократи звинуватили Трампа у поступках Путіну

У заяві сенатори наголосили, що рішення дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі протягом шести місяців є серйозним ударом по Україні та союзниках Вашингтона. На їхню думку, адміністрація Трампа намагається виправити наслідки власної політики через домовленості з російським диктатором.

"Оголошення президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять закупівлю російського дизельного пального в усьому світі протягом шести місяців, є повною зрадою України, наших європейських союзників і національної безпеки Америки", – заявили сенатори.

Вони також пов'язали зростання цін на бензин і дизель у США з війною проти Ірану, розпочатою за участю американської сторони. За словами демократів, замість співпраці із союзниками для зниження вартості пального адміністрація Трампа звернулася до Росії, яку вони назвали головною загрозою безпеці партнерів США.

Сенатори заявили про невиконані обіцянки Трампа

Демократи назвали рішення щодо російського дизеля проявом провалу американської адміністрації за кількома напрямами. Зокрема, вони звинуватили Трампа в невиконанні обіцянок знизити витрати американців, нездатності захистити США від противників і недотриманні закону.

Окремо сенатори нагадали, що лише кілька тижнів тому Конгрес за підтримки обох партій ухвалив законодавчі заходи, спрямовані на скорочення доходів Росії для ведення війни та обмеження закупівель російських нафти й газу.

Демократи закликали припинити війну проти Ірану

У завершенні заяви сенатори закликали Трампа припинити війну проти Ірану, а не підтримувати фінансові можливості Росії. Вони також наголосили на необхідності посилити тиск на Москву та тих, хто допомагає їй вести війну проти України.

"Путін реагує лише на силу, а це означає посилення тиску на Росію та тих, хто сприяє її війні проти України", – наголосили автори заяви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США, яке дозволяє Росії отримувати доходи від продажу нафти. Він наголосив, що такі кроки не сприятимуть встановленню миру, а можуть допомогти Москві продовжувати війну проти України.

Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по об'єктах російської нафтової промисловості. Американський президент стверджував, що атаки на російські запаси дизельного пального спричиняють дефіцит цього ресурсу у світі.