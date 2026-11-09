"Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими": Буданов вирушив до Абу-Дабі на переговори з представниками РФ

Українська сторона очікує на "конструктивний діалог" під час тристоронніх перемовин, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Значна увага буде зосереджена на гуманітарних питаннях і подальших обмінах полоненими.

Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, який у понеділок, 9 листопада, вирушив на саміт у складі української делегації. Про це колишній начальник ГУР МО розповів у Telegram.

"Важливо, що дипломатичний процес триває. Україна як ніхто інший прагне якнайшвидшого закінчення цієї жахливої війни. Дуже сподіваюся на конструктивний діалог", – поділився він своїми очікуваннями.

"Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому", – додав Буданов.

Він подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу з організацією зустрічі, а також американським спецпредставникам Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу" за особисті зусилля в перемовному процесі".

Хто ввійшов у делегації України, США та Росії

За даними медіа, Сполучені Штати представлятимуть Кушнер і Віткофф.

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєов. Окрім нього та Буданова, переговори будуть вести перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Росія відправить до ОАЕ заступників міністра закордонних справ Сергія Рябкова та Михайла Галузіна, а також помічника Кремля Володимира Мединського, начальника військової розвідки Ігоря Костюкова та члена генерального штабу Юрія Жигарловського.

Окрім цього, очікується участь делегатів від Є4 ("Великої четвірки"), тобто від Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також посадовців НАТО та ЄС.

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Telegram Кирила Буданова

Як писав OBOZ.UA, спеціальний представник американського президента Джаред Кушнер заявив, що перед початком дводенних тристоронніх переговорів Вашингтон проведе консультації з європейськими партнерами для координації зусиль і узгодження позицій. "Наша мета полягає в тому, щоб зібрати Україну та Росію разом для безпосереднього обговорення їхніх післявоєнних питань безпеки, пропозицій і можливих рішень", – повідомив Кушнер.