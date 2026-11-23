"Потрібно більше таких літаків": Зеленський сказав, коли Україна отримає перші "Гріпени". Відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже в січні Україна отримає перші шведські винищувачі JAS 39 Gripen. Цих літаків, а також американських винищувачів F-16 нашій країні треба більше, адже вони є ефективним засобом для збиття російських реактивних "Шахедів".

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 23 листопада, зазначивши, що про це говорили на Ставці. Ключовим було питання захисту від російських реактивних дронів у цьому році та в наступному, враховуючи плани виробництва, які має ворог.

Завдяки роботі нашої розвідки є розуміння щодо обсягів російського виробництва, схем, які вони використовують для постачання компонентів, та планів застосування "Шахедів" проти України.

"Щоб протидіяти цьому, потрібні і санкції, і реальний експортний контроль – точно сильніший, ніж є зараз у деяких країнах, – і, звісно, наші засоби для збиття "Шахедів". F-16 Україні потрібно більше, таких літаків. "Гріпенів", які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше. І я на своєму рівні з лідерами, МЗС та Міністерство оборони – у всіх нас є конкретні завдання, буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко. Це дуже потрібно", – сказав гарант.

Також, за словами президента, є хороші новини від українських виробників зброї. Зокрема, є більше ефективних перехоплювачів проти реактивних "Шахедів".

"Максимум ми всіх законтрактуємо", – запевнив Зеленський.

Він також попередив українців про підготовку росіян до нових ударів – така інформація надійшла від нашої розвідки. Гарант закликав громадян реагувати на сигнали ракетної небезпеки.

"Важливо, щоб на такі сигнали реагували і в Сполучених Штатах Америки та в інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для захисту наших міст, захисту нашої інфраструктури. Кожна ракета для "Петріота" в нас – це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя. Війна триває тільки тому, що Росія вірить у свою можливість вбивати й руйнувати. Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні захищати життя. Ракети для "Петріотів" потрібні тут, в Україні, ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки. Я дякую всім, хто нам допомагає!" – резюмував він.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Міхаелем Классоном. Вони обговорили подальші кроки щодо передачі Україні винищувачів Gripen.

Хмара наголосив, що Україна має отримувати все необхідне озброєння одночасно з винищувачами. Зокрема, йдеться про ракети Meteor, які потрібні для протидії російській авіації – носіям керованих авіабомб.