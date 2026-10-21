"Потрібне не перемир'я": у Кремлі зробили цинічну заяву про Україну на тлі візиту Віткоффа

У Кремлі вкотре оголосили свою позицію щодо війни проти України, заявивши, що Росії потрібен мир, а не тимчасове припинення вогню. Там також запевнили, що підходи Москви до цього питання залишаються незмінними.

Про це російським пропагандистським ЗМІ заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Його слова пролунали на тлі візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа.

Що у Кремлі заявили про завершення війни

Пєсков наголосив, що позиція Москви щодо врегулювання війни проти України залишається незмінною. Він стверджує, що Росії потрібен саме мир, а не тимчасове припинення бойових дій.

Також представник Кремля заявив, що хтось у Києві має ухвалити відповідальне рішення щодо врегулювання конфлікту. При цьому він не уточнив, яке саме рішення має на увазі російська сторона.

Окремо Пєсков прокоментував можливу участь президента Фінляндії Александра Стубба в контактах щодо України. За його словами, у Москві позитивно оцінять таку участь, якщо вона буде конструктивною, а не зводитиметься до повторення загальноєвропейської позиції.

Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

Які пропозиції Віткофф має представити Путіну

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має представити Володимиру Путіну план часткового припинення вогню між Україною та Росією. Він передбачає припинення бойових дій щодо енергетичної та продовольчої інфраструктури.

Стів Віткофф. Джерело: Getty

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі в Осло. За його словами, пропозиція також передбачає мораторій на бойові дії в Чорному морі, що має сприяти відновленню експорту зерна.

Очікується, що Віткофф представить ці пропозиції російському керівництву 21 жовтня під час візиту до Санкт-Петербурга.

Як писав OBOZ.UA, 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч із Володимиром Путіним. До Росії він прилетів наступного дня після переговорів у Норвегії з президентом України Володимиром Зеленським та представниками кількох європейських країн.