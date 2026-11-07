Блог | Последняя ставка Трампа и Путина

Здавалося б, не варто серйозно сприймати нові заяви Трампа про "велику угоду з Путіним щодо України й навіть питань європейської безпеки". Подібну балаканину ми від нього чули не раз. Однак зараз є обставини, які насторожують.

Трамп, мабуть, страшенно хоче укласти якусь угоду з Путіним до 3 січня, коли новий Конгрес збереться на перше засідання і, я думаю, з місця в кар’єр почне полювання на президента-кульгаву качку. У Трампа зараз останній шанс отримати від Росії великий куш, про який мріє вся його жадібна камарилья. Це і міжнародні активи "Лукойла", і багато іншого, що обіцяв йому Путін. Трамп уже намагався провернути таку аферу до виборів, але не вийшло. Зараз йому потрібно застрибнути в потяг, що відходить. І робота в цьому напрямку проти України активізується.

Я не коментую внутрішню українську політику. Звернуся зараз до деяких подій в Україні виключно для того, щоб оцінити загрози, які можуть виникнути у зв’язку з активізацією спроб Трампа продати її Росії.

В Україні явно хтось провокує конфлікт між СБУ і ГУР – двома найбільшими українськими спецслужбами, що мають величезне значення для оборони країни та протидії російській агресії.

Усі пам’ятають вересневий мегаскандал із перестрілкою між їхніми співробітниками. Здавалося б, ситуація на якийсь час заспокоїлася. Але зараз вона знову загострюється. Точніше, її загострюють. Як відомо, американці мають великий вплив на НАБУ і САП. І ось після конфлікту ГУР і СБУ по СБУ завдають удару вже НАБУ і САП. Заарештовано генерал-майора Сергія Дуку, першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Я не обговорюю обґрунтованість обвинувачень, а лише їхнє можливе політичне підґрунтя і те, чому їх висунуто саме зараз.

Ймовірно, у контексті цього конфлікту можна розглядати й скандал із вкиданням інформації про "таємну в’язницю" у Борщагівці під Києвом. Це могло бути прихованим ударом у відповідь по Буданову і ГУР, спрямованим на загострення ситуації. Згодом з’ясувалося, що там був тимчасовий пункт корпусу "Азов". Відомо, що "Азов" давно пов’язаний із Будановим і ГУР. Навколо цієї історії теж виявили ознаки провокації.

І російській владі, і трампівській мафії необхідно дестабілізувати ситуацію в Україні, і подібні провокації цілком можуть бути спрямовані саме на це.

Нарешті, ще один крок до загострення конфлікту – 6 листопада СБУ проводить обшук у представника ГУР, якого підозрюють у причетності до замаху на українського шахрая Вадима Єрмолаєва в Монако.

А зараз починаються спроби вивести людей на вулиці Києва та інших міст у зв’язку з відключеннями електроенергії. Усе це теж може бути частиною трампістсько-російського плану: до 3 січня чинити тиск на українське керівництво, дестабілізувати ситуацію, спровокувати конфлікти, послабити владу в Україні й домогтися від неї поступок Росії. Найнадійніший шлях до цього – провокація конфлікту СБУ та ГУР, а через це – Зеленського й Буданова.

Нічого в них знову не вийде. Але такі спроби є. Попереджений – отже, озброєний.

P.S. Звичайно, у всіх цих подій є й внутрішні об’єктивні причини, але дуже схоже, що їх свідомо розпалюють і використовують зовнішні вороги України.