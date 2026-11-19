Португалія не передасть Україні додаткові F-16: що пропонує натомість

У Португалії повідомили, що не можуть передати Україні додаткові винищувачі F-16, бо вони необхідні країні для захисту власного повітряного простору. Водночас Лісабон готовий розглянути подальшу підготовку українських пілотів та постачання боєприпасів для цих літаків.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві. Його цитує "Укрінформ".

"Що стосується власне літаків F-16, це неможливо, бо вони необхідні для захисту повітряного простору Португалії… У минулому португальські військові проводили навчання українських пілотів, тож ми можемо співпрацювати в цій сфері", – сказав португальський міністр.

Він уточнив, що можливість такої співпраці залежатиме від бюджету Міністерства оборони Португалії.

Такж, за словами Ранжела, сторони мають розглянути можливість співпраці щодо постачання боєприпасів, які використовуються винищувачами F-16.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із проханням передати Україні ще 40 винищувачів F-16, а також додаткові французькі літаки Mirage. За його словами, наявні українські F-16 значну частину часу проводять на технічному обслуговуванні та ремонті, хоча активно залучаються до знищення російських ударних дронів і ракет.

Як повідомляв OBOZ.UA, американська компанія Lockheed Martin розроблює ідею спеціальної версії винищувача F-16, яка побудована з урахуванням потреб України. Він може містити більшу дальність польоту, новий радар AESA та посилені можливості протиповітряної оборони.