Порошенко зустрівся із Генсеком Ради Європи: обговорили новий План дій для України на 2027–2030 роки

Петро Порошенко, який перебуває у Страсбурзі, зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Пʼятий Президент подякував Генсеку Ради Європи за багаторічну й послідовну особисту підтримку України, зокрема, за його лідерство у питанні відповідальності Росії за агресію.

Про це Порошенко повідомив у соцмережах.

"Розповів особисто Алену про російські масовані бомбардування українських міст, цивільних об’єктів та критичної інфраструктури, внаслідок яких гинуть сотні українських громадян, зокрема діти. Очевидно, це абсолютно неприпустимо. Для нас обох принциповим елементом будь-якої домовленості про справедливий і стійкий мир є притягнення росії до відповідальності за вчинені злочини проти України", – пише Петро Порошенко у соцмережах.

Петро Порошенко та Ален Берсе Джерело: eurosolidarity.org

"Головною темою нашої розмови стала підготовка нового Плану дій Ради Європи для України на 2027–2030 роки "Демократична безпека для України". Наше ключове завдання – вистояти у цій війні й вийти з неї сильнішою європейською демократією. Із сильними інституціями, незалежним судом, діючою системою стримувань і противаг, сильною опозицією, незалежними антикорупційними органами та справжньою політичною конкуренцією", – зазначає пʼятий Президент.

Він вважає, що у новому Плані дій обов’язково мають бути закріплені питання політичного плюралізму, ефективного парламентського контролю, незалежності НАБУ і САП, завершення судової та правоохоронної реформ.

"Окремо говорили про майбутні вибори. Моя позиція чітка: вибори не можуть відбуватися під час війни, тільки після її завершення. Але підготовка до вільних, чесних і безпечних повоєнних парламентських, а далі й президентських виборів має починатися вже зараз. З дотримання прав, гарантій рівної політичної конкуренції та захисту від зовнішнього втручання. Рада Європи, зокрема Венеційська комісія, може і повинна відіграти провідну роль у розробці відповідного виборчого законодавства", – зазначає Порошенко.

Порошенко під час зустрічі і... Джерело: eurosolidarity.org Розгорнути

"Важливо не допустити використання правоохоронної та судової системи для політичного тиску на опонентів. Потрібно зняти обмеження на парламентську дипломатію та антиконституційні персональні санкції проти опозиції. Війна потребує сильного лідерства. Але сильне лідерство не означає необмежену владу та утиски опозиції й громадянського суспільства. Мені дуже близька концепція Алена Берсе про демократичну безпеку. Вона точно описує те, що потрібно Україні: сильна армія має спиратися на сильні інституції, верховенство права і довіру громадян", – пише лідер "Євросолідарності".

"Високо ціную особистий внесок Генерального секретаря Ради Європи у просування ініціатив щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, створення Реєстру збитків та у захист прав і повернення українських військовополонених та вкрадених дітей. Саме тому новий План дій Ради Європи для України може стати одним із ключових інструментів побудови сильної, демократичної та європейської України", – резюмує Петро Порошенко.