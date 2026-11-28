Порошенко передав 16 модернізованих комплексів "Ай-Петрі" для Сухопутних військ та оборони Києва

Петро Порошенко передав підрозділам Сил оборони 16 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Частина з них достроково закриває контракт на 25 одиниць для Сухопутних військ, друга частина йде на захист столиці.

"Сьогодні 16 станцій засобу протидії технічної розвідки йдуть на виконання контрактів. 11 станцій йдуть в командування Сухопутних військ. Це означає, що контракт субвенційної допомоги сухопутним військам на 25 штук виконан достроково. Сьогодні йдуть станції з високочастотним діапазоном, які довели свою ефективність в перериванні MESH-зв’язку і перешкоджанні шахедам, в тому числі реактивним", – говорить Порошенко.

Порошенко передав 16 модерні... Розгорнути

"На жаль, так вийшло, що на цьому тижні мене відволікали судовими засіданнями, засіданнями по санкціям, які перешкоджають діяльності нашої команди по допомогі Збройним Силам. Нам відомі спроби представників влади впливати на рішення судів. Ми це не дозволимо робити", – застеріг Порошенко.

Порошенко передав 16 модерні... Розгорнути

"Займіться краще захистом енергетичної інфраструктури, займіться краще побудовою шелтерів, опаленням для зими, займіться краще допомогою фронту, вирішенням питань грошового забезпечення військовослужбовців. Дайте гроші Збройним силам. І буде ближче перемога, і буде ближче мир, і збережемо Україну", – переконаний Петро Порошенко.

Порошенко передав 16 модерні... Розгорнути

За словами Порошенка, до кінця року ще кілька партій надійдуть у війська, а загальна кількість установок становитиме більше півтисячі. Однак цього недостатньо, і треба проєкт масштабувати, вважають експерти. Чим щільніша мережа комплексів, тим ефективніші вони проти повітряних цілей.

Порошенко передав 16 модерні... Розгорнути

"Ай-Петрі" – це апаратно-програмний комплекс, який об’єднує засоби розвідки, РЕБ та системи спостереження, йдеться у публікації сайту "Оборонка". Обʼєднує весь цей комплекс власна система керування. Вона самостійно збирає дані з різних джерел, формує картину поля бою і розподіляє завдання між доступними комплексами. Це не тільки дозволяє керувати комплексом з віддаленого місця, але й допомагає операторам приймати максимально ефективні рішення.

Порошенко передав 16 модерні... Розгорнути

Виробники постійно працюють над технічним покращенням "Ай-Петрі", зокрема над дальністю та точністю виявлення цілей. Розробники поставили мету збільшити дальність виявлення ворожих цілей до 150 км. Окрім того, комплекси адаптують до нових загроз, зокрема до російських MESH-систем, через які окупанти керують своїми дронами в українському тилу. Комплекс має детектори, що автоматично визначають MESH-мережі на російських "Молніях" і "Шахедах".

Водночас для боротьби з MESH-системами на російських реактивних дронах потрібно більше комплексів. Через високу швидкість такі дрони встигають вилетіти із зони дії РЕБ, тож для ефективної протидії необхідне щільніше поле РЕБ.

Масштабування системи дозволить оптимально розподіляти ресурси, а виявлення, розпізнавання і протидія цілям відбуватимуться в єдиному контурі. "Через зростання кількості та швидкості ворожих цілей часу на реакцію залишається дедалі менше. Тому вже зараз потрібно зробити так, щоб від виявлення до запуску протидії минали секунди, а не хвилини", – пише видання.