Порошенко обговорив з Мартою Кос прискорення євроінтеграції України

Петро Порошенко обговорив з Комісаром ЄС з питань розширення Мартою Кос шляхи прискорення руху України до членства в ЄС.

Про це п'ятий президент написав у соцмережах.

"Привітав оприлюднення пропозицій Єврокомісії щодо підготовки ЄС до подальшого розширення та подякував Марті Кос за особистий внесок у забезпечення якнайшвидшого відкриття наступних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС. Обговорили виконання нашою державою зобовʼязань у сфері демократії, верховенства права, боротьби з корупцією, багатопартійного плюралізму", – повідомив Порошенко.

"Наголосив, що дотримання демократичних цінностей не може бути вибірковим і залежати від політичної конʼюнктури. Запевнив, що "Європейська Солідарність" налаштована на системну та конструктивну роботу над ухваленням законопроєктів, необхідних для прискорення руху України до членства в ЄС, на засадах спільної відповідальності та інклюзивності", – зазначив Порошенко.

"Домовилися продовжити наш плідний діалог. Дякую пані Комісарці за розуміння і підтримку", – написав п’ятий президент.