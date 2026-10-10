Порошенко на безпековій конференції у Вісбі: Путін сприймає поступки як слабкість

Петро Порошенко, який бере участь у щорічній безпековій конференції у шведському Вісбі, під час виступу вкотре пояснив європейським партнерам, що путін не планує зупинятися на Україні. Він наголосив – агресора можна зупинити завдяки поєднанню трьох обовʼязкових складових: стійкості українського народу, спроможності Збройних Сил та підтримці союзників. Підтримка спротиву України – це інвестиції у безпеку Європи, зазначив Порошенко.

Порошенко на безпековій конф... Розгорнути

"Ви повинні розуміти, що це інвестиція у вашу власну безпеку, тому що ви не готові до російської війни. Ви не маєте нічого, чим можна захиститися, у вас немає протиповітряної оборони. Ваша протибалістична оборона просто недостатня та неефективна. І єдиний спосіб, як ми можемо це зробити: спільні інвестиції в нашу безпеку", – сказав Порошенко.

"росія змінила свою стратегію, бо вона не може отримати жодних результатів на полі бою, жодних значних результатів. путін обіцяв захопити Донбас у лютому 2026 року, вже не кажучи про попередні обіцянки. Потім у червні, потім у серпні, потім у жовтні. Українські військові зупиняють їх і ефективно дають відсіч", – зазначає пʼятий Президент.

"Чи можете ви уявіти, що щодня росія втрачає пораненими та вбитими від 1400 до 1900 осіб на день? Ніхто не розуміє, заради чого росія віддає ці життя. Але вони змінили тактику і відкрили тиловий фронт, руйнуючи українські міста. Це геноцид, і це те, що путін робить не з моєю країною, а з Європою", – вважає грн то Порошенко.

"Що робити? Війна обов’язково має бути зупинена. Перестаньте думати про мирну угоду. З путіним це неможливо. Він використовує мирні переговори лише для того, щоб не зупиняти війну. Це єдина його мета. Має бути лише одне єдине послання для путіна: негайне, безумовне, всеосяжне припинення вогню", – наголосив Порошенко.

"росія купує зброю втричі-вчетверо дешевше, ніж європейці. Будь ласка, не порівнюйте військові видатки. Не дивіться на підтримку України як на благодійність. Це інвестиція у вашу безпеку. росія, яка випробовує Україну сьогодні, завтра обов’язково загрожуватиме Європі", – переконаний Порошенко.

"Наступне. Зберігати український бізнес живим сьогодні означає створювати можливості для європейського бізнесу завтра. Нам терміново потрібен механізм страхування воєнних ризиків для української економіки, використовуючи для цього заморожені активи росії. Це абсолютно необхідний і негайний крок, який слід зробити", – вважає Порошенко.

"Нам потрібно створити логістичний хаб на кордоні України та держав-членів Європейського Союзу, щоб протидіяти російській логістичній атаці. З Польщею, Румунією, Угорщиною, зі Словаччиною. Це вирішує не лише проблему України та допомоги Європейського Союзу – це вирішує проблему голоду на Близькому Сході та в Північній Африці", – пояснює пʼятий Президент.

"Фінансування України також означає дефінансування росії, її ослаблення. Я безперечно був розчарований вчорашньою заявою Сполучених Штатів щодо дизельного пального. Але повірте, це не має жодного впливу на ціну дизеля у світі. Чи знаєте ви, скільки мільйонів тонн дизельного пального світ споживає щодня? 4 мільйони. І якщо говорити про 300 000 на місяць – це нуль, це просто символічний меседж тих, хто хоче зруйнувати нашу єдність", – вважає Порошенко.

"Щодо санкційної політики моє послання нашим американським партнерам таке ж саме, як я казав в попередні роки. Будь ласка, не вірте путіну. путін сприймає це не як добру волю, яку ви йому даруєте, а як слабкість. І це не може призвести до жодних результатів. Друге: не бійтеся путіна. І третє: зберігайте єдність, тому що лише об’єднавшись, ми можемо досягти результатів", – переконаний Петро Порошенко.

"росія слабшає на лінії фронту. Ми повинні знайти ефективні кроки для тилу, ми повинні зберігати єдність, включно з нашим майбутнім членством у Європейському Союзі, включно зі стимулюванням реформ. Фінансування України без сумніву є найдешевшою формою довгострокової безпеки в Європі", – наголошує Порошенко.