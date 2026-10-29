Попри тиск Трампа, американські компанії відмовляються купувати російський дизель – WS

Адміністрація президента США Дональда Трампа приватно тисне на американські компанії, закликаючи їх купувати російське дизельне пальне. Однак бізнес не поспішає погоджуватися, попри значні знижки, які пропонують потенційним покупцям.

Про це пише The Washington Sun. Видання посилається на галузеві об'єднання та аналітиків, обізнаних із ситуацією.

Чому американські компанії не хочуть купувати російський дизель

Демократи в Конгресі США вважають, що рішення Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизеля суперечить санкційному законодавству. Вони вже попередили порти, банки та енергетичні компанії про можливу кримінальну відповідальність за участь у таких операціях.

"Москва і Вашингтон досі намагаються знайти покупців, але ми не здивуємося, якщо зрештою вантажі вирушать до Бразилії", – зазначили в Rapidan Energy Group у записці для клієнтів.

Як пояснив один з аналітиків, на потенційних покупців тиснуть з обох боків і пропонують їм значні знижки. Однак це не усуває побоювань компаній щодо репутаційних втрат і можливих юридичних наслідків.

У Білому домі у відповідь на запит The Washington Sun порадили звернутися до Міністерства фінансів США. Представник відомства заявив, що генеральна ліцензія Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) відповідає попередній практиці установи, а її дії не виходять за межі чинного законодавства та нормативних вимог.

Водночас кілька джерел видання підтвердили, що на момент завантаження дизеля на танкери покупців для цих вантажів ще не було.

Демократи попереджають про можливі розслідування

Ще одна причина, через яку американські компанії не поспішають купувати російський дизель, – ризик політичних і юридичних наслідків. На проміжних виборах 3 листопада демократи можуть здобути контроль над Палатою представників, а можливо, і над Сенатом. Якщо це станеться, наступного року компанії, які погодяться на закупівлю російського пального, можуть опинитися під прицілом конгресових розслідувань.

За словами трейдера з Волл-стрит, який спілкувався з керівниками великих компаній, бізнес намагається триматися осторонь, щоб не наразитися на тривалі судові процеси та розслідування Конгресу.

Аналітик Sparta Commodities Джеймс Ноел-Бесвік зазначив, що основні перешкоди пов'язані з юридичними ризиками та банківськими операціями. Хоча президентський указ дозволяє імпорт російського дизеля, санкційне законодавство визначає Конгрес. Тому потенційні покупці зважують, чи не обернуться такі угоди серйозними проблемами, якщо політичний баланс у США зміниться.

Адвокат із питань дотримання санкційного законодавства Джеремі Панер попередив, що юридичні ризики для компаній можуть зберігатися роками. За його словами, майбутній президент США зможе ініціювати розслідування щодо компаній, причетних до закупівель російського пального. На думку юриста, потенційна вигода від таких угод не виправдовує можливих наслідків.

Народний депутат України Мар’ян Заблоцький наголосив, що кошти від продажу російського дизеля фінансують подальшу агресію Росії проти України та інші злочинні операції Москви у світі.

"Звісно, це криваві гроші, які зрештою підуть на придбання чогось для вбивства українців або фінансування інших злочинних російських операцій у світі. Якщо вас це влаштовує, будь ласка, платіть їм", – заявив він.

Один із танкерів змінив пункт призначення

Танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти перевозить близько 40 тисяч тонн дизельного пального. Спочатку судно планувало прибути до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі 7 листопада, однак згодом у відкритих системах відстеження замість конкретного пункту призначення з'явилася позначка "за розпорядженням" (for orders). Це означає, що наразі невідомо, до якого порту воно попрямує далі.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл назвала домовленість Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизеля незаконною та корумпованою. Вона також заявила, що розглядає способи не допустити прибуття цього вантажу до порту штату.

Шеррілл звинуватила американського президента в тому, що він допомагає збагачувати Путіна коштом громадян США та України.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, представник меншості в Постійній підкомісії Сенату з розслідувань, звернувся до власників танкерів Agioi Fanendes і PVT Azura із закликом змінити курс і не доставляти російське пальне до США. Друге судно мало прибути до Норфолка, штат Вірджинія.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп заявив про домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального на американський та світовий ринки. За словами президента США, Росія мала негайно поставити понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн планували поставити протягом листопада. Трамп також заявляв про намір збільшити постачання в майбутньому та стверджував, що домовленості сприятимуть зниженню цін на дизель.