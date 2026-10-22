Блог | Поляки вірять, що Путін, побачивши польський паспорт, вибачиться і поверне танки назад

У Варшаві знову повилазили політичні шовіністи, яким закортіло вказувати українцям, кого їм шанувати на власній землі. Туск із Сікорським уже погрожують і повчають, наче Львів досі польське воєводство, а українці мають бігати до Варшави по дозвіл на власну історію.

Панове, ви там остаточно очманіли?

Нагадаю лютий 2022-го. Коли російські танки сунули на Київ, у Варшаві раптом дуже добре згадали географію. І що за Україною лежить Польща, і що московитській орді абсолютно начхати на польську історичну велич.

Тоді, здається, декотрі нинішні "історичні прокурори" готові були собі Бандеру на лоба наліпити, аби тільки український солдат зупинив російський танк якомога далі від польського кордону.

А тепер, коли українці четвертий рік платять за цю безпеку кров'ю, у варшавських кабінетах знову прорізався голос. Яка дивовижна трансформація! Щойно перестаєш щодня дивитися на карту можливого російського наступу, одразу знаходиться час повчати сусідів, кому ставити пам'ятники.

А ви, полькомосковитики, хоч раз уявляли, що буде, коли впаде останній український солдат? Якщо російська армія, яка залишає за собою Бучу, Маріуполь і братські могили, опиниться у ваших містах?

Ви серйозно думаєте, що путін, побачивши польський паспорт, вибачиться за незручності й поверне танки назад? Чи що замість братських могил вам видадуть почесні грамоти за правильне ставлення до Шухевича?

Україна вже отримала цей кривавий урок у 2022 році. І якби не українські солдати, сьогодні розмови у Варшаві могли б точитися зовсім не про історичні календарі.

А щодо військової допомоги, то окремий цирк. Чергова партія МіГ-29 уже стільки років літає між польськими обіцянками, що скоро її можна буде передати Україні у вигляді поштових листівок.

І ось що наймерзенніше в цій політичній виставі.

Українські солдати гинуть у боротьбі з російською армією, а деякі польські політики тим часом героїчно воюють із давно мертвим Шухевичем.

Сміливці такі. Особливо коли за вашу можливість демонструвати цю сміливість щодня платять життями українці.

P.S. Дякую, пане ГЕНЕРАЛЕ, за те, що залишили нам у спадок не покору, а Незламність. За мужність, звитягу й дух боротьби, які пережили десятиліття та сьогодні живуть у наших хлопцях і дівчатах, що зі зброєю в руках захищають Україну.

Вас намагалися стерти з історії. Але Ваш дух не залишився в минулому. Він сьогодні на передовій. І він продовжує битися.