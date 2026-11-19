"Поки керівника САП не призначать генпрокурором, порядку не буде": Коломойський зробив різку заяву в суді

Під час спілкування в залі суду відомий бізнесмен Ігор Коломойський висловився щодо кадрових рішень в органах прокуратури. На його думку, навести лад у правоохоронній системі вдасться лише тоді, коли Офіс генерального прокурора очолить керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомила сторінка SBC News у Facebook. Там опублікували відео із заявою бізнесмена.

Коломойський також висловився щодо ухваленого в першому читанні законопроєкту про конкурсний відбір на посаду генпрокурора. Він припустив, що до другого читання документ можуть суттєво переписати за допомогою численних поправок.

Що відомо про ситуацію з генпрокурором і судові справи Коломойського

Заява бізнесмена пролунала на тлі кадрових змін в Офісі генерального прокурора. 15 вересня Верховна Рада підтримала відставку Руслана Кравченка: відповідне рішення ухвалили 317 народних депутатів. Згодом президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.

Виконання обов'язків генпрокурора глава держави поклав на Антона Ковальського. До цього він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

Сам Коломойський фігурує в низці судових та кримінальних проваджень. Зокрема, восени цього року українські правоохоронці повідомили йому про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного з найбільших банків України. За даними слідства, йдеться про кошти ПриватБанку, співвласником якого бізнесмен був раніше.

Для привласнення грошей використовували схему перекредитування: кошти банку проходили через підконтрольні підприємства, а потім – через низку юридичних і фізичних осіб. Підозру оголосили за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Ще одна справа, пов'язана з колишніми співвласниками ПриватБанку, нещодавно завершилася у Великій Британії. 3 листопада Верховний суд країни відхилив клопотання Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова про дозвіл оскаржити рішення щодо виплати банку понад $3 млрд.

Ця сума охоплює відшкодування збитків, відсотки та судові витрати, які англійський суд зобов'язав сплатити колишніх власників фінустанови. Таким чином, процедура оскарження завершилася, і ПриватБанк тепер може домагатися примусового стягнення коштів.