Блог | Поки Гегсет блокує ракети, Путін убиває українців: кривава ціна "миру" Трампа

Цієї ночі на тлі зволікання Пентагону, зокрема Піта Гегсета, міністра війни, який блокує, не підписує передачу Україні уже проплачених нашими партнерами у третіх країнах ракет-перехоплювачів, росія знову довела: її ціль – не лише фронт, а й мирні українські міста, житлові будинки, університети, лікарні та звичайні люди.

А загалом адміністрація Трампа й далі демонструє тиск на країну-жертву з метою схилити до підписання "мирних ініціатив" на користь кремля.

Київ. Увечері 26 жовтня російська балістика вдарила по території університету та поблизу його гуртожитків, парку "Кіото", станції метро "Лісова" й житлової забудови. Станом на пізній вечір, одна людина загинула, десятеро постраждали, дев’ятьох госпіталізували. Серед поранених переважали студенти. Пошкоджено також медичні заклади й інфраструктуру. Тривають рятувальні роботи.

Запоріжжя. Російський дрон атакував автозаправну станцію, де перебували люди. Поранено 46-річну жінку та 41-річного чоловіка. Інший FPV-дрон атакував цивільний автомобіль із п’ятьма людьми – поранення ноги дістав 17-річний хлопець.

Павлоград, Дніпропетровщина. Унаслідок удару російського безпілотника загинула людина, ще троє дістали поранення. Серед постраждалих – дві десятирічні дівчинки. Пошкоджено багатоповерхівки, магазин та автомобіль.

Масштаб повітряної загрози підтверджують і дані Повітряних сил ЗСУ: у ніч на 26 жовтня ворог застосував 140 ударних безпілотників і чотири ракети. Українська ППО знешкодила 112 дронів і три ракети. Влучання зафіксували на 15 локаціях. У ніч проти 27 жовтня атаки безпілотників продовжилися; остаточного загальнонаціонального підрахунку за цю ніч на момент підготовки допису ще не було.

За кожною цифрою – людське життя, родина, зруйнований дім, дитячий страх. Це не випадкові наслідки війни, а систематичний терор держави-агресора проти України. Це не можна вважати прийнятним шляхом до миру. Мир, здобутий через ослаблення жертви агресії та створення для неї загрози нових смертей, буде – сприянням агресору.

Ми звертаємося до Конгресу США, американського суспільства та європейських партнерів: не дозволяйте перетворювати оборонні потреби, розвіддані для України на інструмент примусу до політичної капітуляції. Якщо партнери вже оплатили ракети, вони повинні бути передані без невиправданих затримок.

Україна не повинна розплачуватися життями своїх громадян за геополітичні домовленості Трампа з путіним.

Світ має не просто вимагати, а ініціювати і забезпечити не "понятійного, а правового завершення агресії із примусом рф до миру – як це визначено Статутом ООН і практикою Обʼєднання заради миру.

А на зараз Україні потрібні своєчасні засоби протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси й рішучі дії для припинення російського терору.

Коли російська балістика б’є по українських школах, дитячих садочках, університетах, житлових кварталах і цивільних автомобілях, мовчання та зволікання коштують людських життів, то вже пора рішуче діяти обʼєднаному миротворчому контингенту заради миру.