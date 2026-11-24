Погодили 10 питань за кілька тижнів: Мадяр заявив про суттєвий прогрес у відносинах з Україною

Вище керівництво України та Угорщини останніми тижнями встигло досягнути певних домовленостей у питаннях, які попередній угорський уряд використовував для загострення відносин між країна. Серед інших, досягнуті домовленості у питаннях, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

Про це 24 листопада оголосив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі в Ужгороді з президентом України Володимиром Зеленським. Загалом, за словами угорського політика, було погоджено десять питань.

Що сказав Мадяр

"Сьогодні ми будуємо відносини між нашими країнами, які отримують нову історію. І тут мені хочеться відразу висловити своє задоволення тим, що за доволі короткий час, буквально за кілька тижнів, нам вдалося досягти значних домовленостей з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини", – заявив Петер Мадяр.

Прем’єр Угорщини не уточнив, які інші питання були погоджені, а також як само було погоджено мовне питання.

Та в будь-якому разі узгодження зазначених моментів можна вважати значним прогресом у відношеннях країн.

Що сказав Зеленський

За словами українського лідера, між нашими країнами "є багато сфер, у можна працювати разом і посилювати одна одну". Це, зокрема, енергетика, двостороння торгівля та гуманітарна підтримка. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ці теми "сьогодні встигли обговорити".

Так, було обговорено постачання газу й дизеля в Україну і розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями. Також було обговорено спільні інфраструктурні проєкти – реконструкцію наявних пунктів пропуску та створення нових, прямі потяги між Україною та Угорщиною за новими маршрутами.

"Окремо говорили про гуманітарне розмінування і розширення участі Угорщини у відповідній коаліції. Щодо всіх питань є конкретні домовленості. Доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати", – додав президент України.

Окремо Мадяр подякував Зеленському за можливість разом вшанувати пам’ять українських військових, які загинули, захищаючи країну від російської агресії.

Що передувало

Угорський прем’єр нагадав, що вперше відвідав це кладовище у 2024 році, коли ще був опозиційним політиком. Тоді він прибув до України після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Повертаючись із тієї поїздки, я вже був тут, на цьому кладовищі. І сьогодні мав можливість побачити, як гарно його впорядкували за цей час, якого гідного вигляду воно набуло", – розповів він.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 23 листопада, прем'єр Угорщини Петер Мадяр оголосив про поїздку на Закарпаття. Коли саме відбудеться візит, він не уточнив, анонсуючи лише зустріч з місцевою угорською громадою.