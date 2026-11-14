"Подальші перемовини – фарс": у Сенаті США відреагували на вимоги Росії про повернення НАТО до кордонів 1997 року

У сенаті США назвали абсурдною вимогу Росії вивести війська НАТО з власних кордонів. Таким чином російський диктатор Володимир Путін вкотре демонструє, що не має намірів завершувати війну.

Про це зазначив голова розвідувального комітету Сенату Сполучених Штатів Том Коттон у дописі в соцмережі Х. Він наголосив, що Путін погодиться на мир лише тоді, коли бачитиме, що не може перемогти.

Що відомо

"Виведення військ країн НАТО з власних кордонів – це абсурдна вимога Росії. Путін вкотре довів, що він несерйозно налаштований на мирний переговорний процес", – написав Коттон.

Він наголосив, що подальші переговори на цей момент вважає фарсом. Сенатор зауважив, що диктатор Путін погодиться зупинити війну лише тоді, коли знатиме, що не може перемогти.

Тому, за словами Коттона, потрібно допомогти Україні довести це.

Що передувало

Нагадаємо, росіяни на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі знову вимагали "повернення НАТО на кордони 1997 року" – під виглядом обговорення "нової архітектури безпеки".

Агресор концентрується на спробі відродити свої ультиматуми 2021 року до Сполучених Штатів та НАТО щодо скорочення присутності Північноатлантичного альянсу в Європі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 листопада заявив, що "абсолютно розумно" спочатку домовитися про майбутнє європейської архітектури безпеки, а лише потім переходити до врегулювання війни в Україні.

Те саме, за повідомленнями медіа, сказав неназваний представник російської делегації: за його словами, завершення війни в Україні на цих "мирних переговорах" є "лише одним пунктом" у ширшій дискусії щодо архітектури безпеки та "підпорядковане" головній меті переосмислення "всеохопної" та "неподільної" архітектури безпеки Європи.

"Російські заяви щодо європейської архітектури безпеки стосуються вимог Росії від грудня 2021 року до НАТО припинити розгортання нової зброї та військового персоналу в державах, які приєдналися до альянсу після 1997 року, що по суті дає Росії право вето на політику НАТО та обмежує суверенний вибір держав щодо вступу до блоку. Кремль нещодавно поновив свої початкові вимоги до НАТО від 2021 року, що суперечить заявам колишнього старшого радника президента США Джареда Кушнера, зробленим останніми днями, про те, що кожна країна повинна зберегти свій суверенітет і владу над своєю безпекою та альянсами після мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і що НАТО залишатиметься центральним елементом європейської колективної оборони", – наголосили в ISW.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що під час переговорів щодо завершення війни американська сторона вперше порушила питання про можливий вихід України з Донбасу в разі її вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається віддавати свої території Росії, однак готова обговорювати комплексний пакет безпекових гарантій.