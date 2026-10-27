"Починається розхитування": Ступак пояснив, як працюють російські боти в Європі

Росія залучає ботів, щоб впливати на думку жителів європейських країн. Вони поширюють дописи про подорожчання життя, проблеми в школах та інші соціальні труднощі у намаганні переконати людей, що це наслідки допомоги Україні.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Він додав, що така діяльність має посилювати невдоволення серед європейців і створювати підґрунтя для розколу в суспільстві.

Як російські боти сіють невдоволення в Європі

Ступак наголосив, що кремлівські боти відіграють значну роль у Європі і їхня робота "велика".

"До прикладу, кремлівська ольгінська фабрика ботів, яка належала Євгену Пригожину. Цих ботів вже всіх підібрали, ними зараз опікується політблок Кремля, адміністрація президента Путіна. Є різні напрямки, зокрема, АНО – автономна некомунікаційна організація – "Діалог", АНО "Трійка" тощо. Перед ними стоїть завдання працювати по Україні, по країнах Західної Європи і по всьому світу", – пояснив колишній працівник СБУ.

Боти маскувалися під американців

Він зазначив, що за часів засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на його фабриці тролів діяв окремий англомовний підрозділ, який працював над інформаційними кампаніями у Великій Британії та США. Його співробітники працювали ізольовано від інших команд і мали щодня публікувати визначену кількість дописів у соцмережах та залишати коментарі.

"В них була така тактика: вони влізають в якісь срачі в коментарях під будь-якими текстами в США, наприклад, під постами демократів чи республіканців, і щось пишуть. Треба було витримати три раунди: ти пишеш коментар, людина відповідає, ти відповідаєш, це вже другий коментар, і потім пишеш третій, щоб людина не здогадалася, що ти іноземець. Ти повинен знати проблеми Массачусетсу, проблеми Міннесоти, в тебе має бути ідеальна англійська, просто ідеальна", – розповів Ступак.

Кремль намагається послабити підтримку України

Також російські боти активно працюють і в Європі, налаштовуючи громадян проти України.

"В Європі вони обробляють французів, британців, розказують про держборг, про ціни, як зростають, про те, як в школах у Франції погано, що, мовляв, фасади класні, а всередині великі "вікна" у навчальному розкладі, що у вчителів зарплатня мала, що їжа в їдальні погана, а чому? Бо всі гроші йдуть в Україну. І починається розхитування", – підсумував Ступак.

Як повідомляв OBOZ.UA, впродовж літа російські гібридні атаки дедалі більше поширювалися на територію Європи. Йдеться про використання безпілотників, кібератаки, диверсії, підпали та порушення повітряного простору. Європейські чиновники побоюються, що за такого розвитку подій цивільні можуть стати жертвами таких атак.