"Почнеться інша розмова": Кулеба викрив справжні наміри Китаю щодо Росії

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що лідеру Китаю Сі Цзіньпіну не потрібна сильна Росія. На його думку, перемога Москви у війні проти України посилила б її амбіції та впевненість у власній могутності.

Кулеба також припустив, що Китай у майбутньому може висунути територіальні претензії до Російської Федерації. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Чи має Китай план щодо України

Відповідаючи на запитання про наявність конкретного китайського плану щодо України, Кулеба заявив, що наразі такого плану немає, а позиція Пекіна залежить від розвитку подій.

"Конкретного плану немає. Усе відбувається по ходу п’єси. Але Сі не потрібна сильна Росія", – сказав колишній міністр.

За його словами, якби Росія перемогла й упокорила Україну, вона стала б сильнішою та могла б отримати нові амбіції й відчуття власної могутності. Це, на думку Кулеби, змінило б характер її відносин із Китаєм.

"Якщо Росія переможе й упокорить Україну, вона стане сильнішою. У неї з’являться нові амбіції, нове відчуття власної могутності: мовляв, ми змогли, ми можемо йти далі. А це вже зовсім інша розмова з Пекіном", – пояснив він.

Китай може висунути територіальні претензії до Росії

Кулеба також заявив, що вважає можливим виникнення територіальних претензій Китаю до Російської Федерації ще за життя нинішнього покоління.

Він нагадав, що Росія та Китай історично неодноразово воювали між собою. За словами колишнього міністра, представники Комуністичної партії Китаю можуть на різних рівнях порушувати питання територій, які Китай вважає історично своїми.

"І я переконаний, що ще за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай почне висувати територіальні претензії до Російської Федерації", – зазначив Кулеба.

Він припустив, що спочатку такі заяви можуть звучати обережно, однак згодом питання територій може стати предметом політичних переговорів.

Чому сильна Росія не вигідна Пекіну

На думку Кулеби, потенційні територіальні суперечки можуть змінити характер відносин між двома державами. Він припустив, що Китай може порушити питання про території площею близько мільйона квадратних кілометрів, які, за його словами, свого часу відійшли Росії, але які Пекін може вважати історично своїми.

"Мовляв, це несправедливо, треба щось із цим робити. І тоді почнеться інша розмова. Доведеться домовлятися, шукати рішення", – сказав Кулеба.

Він також навів можливий аргумент, який Китай міг би використати в майбутніх переговорах із Росією: попри заявлену дружбу між країнами, територіальні питання можуть залишатися предметом суперечок.

На думку колишнього міністра, саме перспектива посилення Росії та її можливих нових амбіцій пояснює, чому Сі Цзіньпіну не потрібна перемога Москви у війні проти України.

Як писав OBOZ.UA, колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає Сі Цзіньпіна єдиним світовим лідером, здатним чинити реальний вплив на Володимира Путіна. За словами дипломата, Росія значною мірою залежить від Китаю, однак він не бачив ознак того, що китайський лідер має намір використовувати цей вплив для тиску на главу Кремля.