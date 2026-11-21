Плюс 10 авто: до Дня Гідності та Свободи благодійний фонд Максима Кріппи передав транспорт підрозділам Сил оборони України

Загалом із 2022 року MK Foundation забезпечила військових 2144 автомобілями.

Підтримку отримали захисники, які виконують бойові завдання на різних напрямках, зокрема підрозділи радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, десантно-штурмових військ, Національної гвардії та Головного управління розвідки.

Під час передачі військові поділилися історіями зі служби, розповіли, що найбільше вразило їх за роки війни, як цивільні професії допомагають у війську та чому автомобілі залишаються незамінним ресурсом на фронті.

Володимир, капелан військової частини А1262, зізнається, що не міг уявити війну такого масштабу у XXI столітті. На його думку, за російською агресією стоять імперські амбіції та прагнення відновити колишній вплив.

"Важко зрозуміти, навіщо країні з величезними природними ресурсами приходити на чужу землю. Гадаю, причина в імперських амбіціях російського керівництва. Вони досі живуть ідеєю відновлення колишньої імперії – чи то Радянського Союзу, чи Російської імперії. Прагнуть повернути собі цей статус, і заради такої ідеї готові нищити чужі життя й країни", – говорить капелан.

Один із захисників розповів, що його дивує страх російських військових перед власним командуванням:

"Російські солдати більше бояться своїх, ніж нас. Вони йдуть на такі вчинки, на які я б не пішов: по чистому полю, без прикриття... Пояснюють це тим, що назад їм дороги немає, там 100% смерть, а вперед є хоч якісь шанси вижити".

Війна щодня нагадує нам про ціну гідності й свободи. Олександр із 14-го армійського корпусу, який виконує завдання в Харківській області, розказав болючу історію про загибель побратима: "На жаль, наша служба пов’язана і з трагічними подіями.

Приблизно місяць тому в Дергачах внаслідок влучання FPV-дрона загинув наш підполковник. Тому важливо мати справну техніку, яка допомагає виконувати завдання і берегти життя", – каже захисник.

Військові також розповіли, наскільки різним може бути досвід людей, які сьогодні служать в одному підрозділі. Сам він за освітою геофізик, до війська працював у нафтогазовій галузі. Серед його побратимів є колишній водій трамвая, який тепер керує засобами РЕБ на пункті управління, а ще – чимало айтівців і підприємців.

"Гідність і свобода мають ціну, і сьогодні її найкраще розуміють ті, хто щодня захищає Україну. Коли слухаєш історії військових, розумієш, наскільки різними були їхні життя до війни, але наскільки спільною стала відповідальність за майбутнє країни. І наше завдання – зробити все можливе, щоб вони були забезпечені логістикою для виконання бойових завдань", – зазначає Максим Кріппа.

Підтримка військових для MK Foundation – це щоденна робота, яка не обмежується окремими датами чи приводами і День Гідності та Свободи – ще одне нагадування про людей, завдяки яким Україна продовжує давати відсіч ворогам.

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