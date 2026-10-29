Південна Корея на тлі погіршення відносин з Україною готується до відновлення співпраці з Росією – FT

Південна Корея активізує дипломатичні та економічні контакти з Росією, тоді як її відносини з Україною погіршуються. Європейські дипломати побоюються, що Сеул готує підґрунтя для відновлення повноцінного економічного партнерства з Москвою після завершення війни.

За даними Financial Times, у липні та серпні Південна Корея поставила до Росії понад 176 тисяч тонн пального, переважно дизельного. Водночас суперечка щодо північнокорейських військових, які потрапили в український полон, призвела до погіршення дипломатичних відносин між Сеулом і Києвом.

Південна Корея поставила Росії понад 176 тисяч тонн пального

За даними видання, протягом липня та серпня Південна Корея поставила до Росії понад 176 тисяч тонн пального, переважно дизельного. Для перевезень, зокрема, використовували танкери, які перебувають під санкціями.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що ці ресурси допомогли Росії компенсувати дефіцит пального після успішних українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Водночас офіційний Сеул заперечує факти прямих постачань пального до Росії.

Сеул активізував діалог із Москвою

Як зазначає Financial Times, за президентства Лі Чже Мьона Південна Корея активізувала дипломатичний та економічний діалог із Росією. Це відбувається попри повномасштабну війну проти України та тісну військову співпрацю Москви з Північною Кореєю.

Серед ознак зближення видання називає непублічні переговори, а також призначення Сон Йон Гіля радником президента з питань мирної дипломатії. Раніше його нагородили російським орденом Дружби.

Відносини Південної Кореї з Україною погіршилися

Відносини Сеула з Києвом загострилися через суперечку навколо оприлюднення інформації про двох північнокорейських військових, які потрапили в полон до українських сил.

Після цього інциденту Південна Корея відкликала свого посла та суттєво скоротила склад дипломатичної місії в Україні.

Європейські дипломати занепокоєні можливим зближенням із Росією

Дипломати з країн Європейського Союзу висловлюють занепокоєння, що Сеул прагне поставити власні економічні інтереси вище за підтримку України та міжнародну солідарність.

Водночас перспективи повного відновлення економічних зв’язків між Південною Кореєю та Росією наразі залишаються невизначеними.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн заявив, що країна може розірвати дипломатичні відносини з Україною. Причиною стала суперечка навколо публічного повернення північнокорейських військовополонених. Міністр допустив, що такий крок можливий, якщо розбіжності між країнами й надалі загострюватимуться.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну у порушенні домовленостей про нерозголошення інформації щодо передачі Сеулу двох військовополонених із КНДР. У Сеулі пояснили, що публічність могла створити загрози для самих військових та їхніх родичів, а також мати дипломатичні й безпекові наслідки.

Українська сторона заперечувала існування домовленості про конфіденційність і наголошувала, що повідомила лише про факт передачі полонених, не розкриваючи деталей операції.