"Після 24.02.2022 ми живемо зовсім в іншому світі": європейський виробник ракет сказав, що потрібно для стримування Росії

Генеральний директор європейського лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA Ерік Беранже заявив, що країни Європи мають промислові можливості й звичайне озброєння, здатне доповнювати ядерне стримування агресора. Водночас переконливість такої оборони залежить від готовності урядів нарощувати виробництво та застосовувати наявні засоби в разі загрози.

Про це Беранже сказав під час панельної дискусії на тему європейських можливостей ядерного та конвенційного стримування на Варшавському безпековому форумі. Його цитує "Укрінформ".

"Звичайних високоточних далекобійних засобів недостатньо, щоб стримати ядерну загрозу. Але вони є частиною стримування, оскільки доповнюють ядерний потенціал. Вони дають країнам, яким загрожують, змогу керувати ескалацією, відповідати нижче ядерного порога й не дозволяти противнику маніпулювати цим порогом", – пояснив гендиректор MBDA.

Наводячи приклади таких засобів, він згадав систему Thundart із дальністю до 150 км, крилаті ракети SCALP/Storm Shadow, а також морські крилаті ракети, на основі яких MBDA розробляє наземний варіант із дальністю понад 1000 км.

"Ці засоби доповнюють один одного. Вони дозволяють реагувати нижче ядерного порога, поєднувати масові та високотехнологічні системи й обирати різні варіанти відповіді залежно від розвитку ескалації. Їхня мобільність підвищує стійкість наших сил і створює невизначеність для противника", – зазначив Беранже.

Водночас, за його словами, стримування не обмежується самою лише здатністю завдати удару. Воно потребує розвідки, захисту військових баз і територій, а також промисловості, спроможної поповнювати запаси озброєння під час тривалого протистояння.

"Ми живемо зовсім в іншому світі, ніж 24 лютого 2022 року. Змінилася європейська промисловість і все, що її оточує: інвестори, приватний капітал, фінансування, державні замовлення. Відбулося прискорення, а нинішні обсяги виробництва вже не можна порівняти з тодішніми", – сказав гендиректор MBDA.

Він підкреслив, що лише виробничої спроможності для стримування агресора замало. За словами Беранже, результативність залежить від того, чи бачить противник рішучість Європи.

"Якщо ми захочемо діяти й використати всі свої можливості, ми здатні це зробити. У Європі є все, що нам потрібно. Питання у волі та рішучості – показати їх, використовувати нашу промисловість і нарощувати наші можливості", – заявив він.

Беранже додав, що станом на зараз держави Європи по-різному підходять до зміцнення оборони. Відкритим залишається й питання "європейської преференції" – тобто чи посилювати НАТО, розвиваючи європейські оборонні спроможності, чи просто збільшувати закупівлі за межами Європи.

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