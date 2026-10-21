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Підморгує Києву, догоджає Путіну: Лукашенко знову взявся за стару гру
Олександр Лукашенко.
Джерело: Пресслужба президента РБ
Лукашенко несподівано захистив Україну від зазіхань Трампа, заявивши, що лише народ України має вирішувати, хто в Україні має бути президентом.
Лукашенко пожартував щодо приналежності Брянської області…
І т.д.
Не варто спокушатися.
Розглядаємо цифри продажів білоруських нафтопродуктів до Росії – суцільні рекорди, починаючи з липня.
Переглядаємо карту прольоту дронів на захід України: вони крадуться вздовж кордону з Білоруссю.
Лукашенко – надзвичайно досвідчений політик. Він майстер вербального (хоча напрошується інше слово) задобрювання вразливої публіки.
Головне для Лукашенка – щоб Україна не розлютилася. І щоб маятник нейтрального ставлення до білорусів не хитнувся в бік спопелення Мозирського НПЗ. А решта – дрібниці.
Зараз Лукашенко та його найближче оточення заробляють величезні гроші. Будуть викручуватися за будь-яку ціну.
Чекаємо на традиційні заяви про те, що коріння Лукашенка десь на Чернігівщині, і як він безмежно любить українців. Хоча й, як і раніше, готовий показати, звідки готувався напад, щоб Путін не ревнував.
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