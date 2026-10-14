Блог | Підготовка до зими: всі міста "розгрібають" проблеми, які створив уряд

Скажу як глава Асоціації міст України. Хтось там розповідає, як підготувалися інші міста: мовляв, на відміну, від Києва. Це неправда! І сьогодні в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, заморозивши платежі.

Місцеве самоврядування в Україні намагаються знищити – і не тільки в Києві. Усуваючи голів громад за надуманими причинами. Висуваючи абсурдні звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.

Чому парламент не говорить про це?! Київ – серце держави, яку намагається знищити ворог. Але не менш страшні політикани всередині країни. Які її теж, фактично, нищать.

Знаєте, Київ вистоїть! Спільними зусиллями тих, хто його любить, хто працює, хто захищає демократичне майбутнє України!