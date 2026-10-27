Перший за межами США: у Польщі відкриють центр технічного обслуговування зенітних ракет PAC-3

У Польщі створять перший за межами США центр технічного обслуговування зенітних ракет PAC-3, які використовують у системах протиповітряної оборони Patriot. Рішення про розміщення об’єкта ухвалив уряд США у співпраці з американською оборонною компанією Lockheed Martin.

Про вибір Польщі повідомила заступниця міністра національної оборони країни Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, за право розмістити центр змагалися чотири держави, а польська пропозиція отримала найвищу оцінку ще на початковому етапі відбору.

Обслуговування ракет

Новий центр виконуватиме ремонт, відновлення, технічне обслуговування та повторну сертифікацію ракет-перехоплювачів PAC-3. Він працюватиме для країн НАТО, які використовують комплекси Patriot.

Раніше для проведення таких робіт ракети доводилося транспортувати до США. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначав, що перевезення, обслуговування та подальша сертифікація в окремих випадках могли тривати до двох років.

Створення центру в Європі має скоротити цей термін, оскільки обслуговування боєприпасів можна буде проводити без їхнього відправлення через Атлантику.

Вартість і терміни

За даними Reuters, створення центру коштуватиме близько 1 млрд злотих, або 253 млн доларів. На введення об’єкта в експлуатацію знадобиться приблизно рік або трохи більше.

7 липня Польща, США, Німеччина, Нідерланди та Швеція підписали угоду про створення європейського центру обслуговування ракет PAC-3. Документ уклали під час оборонно-промислового форуму на саміті НАТО в Анкарі.

У липні повідомлялось, що Польща планує співпрацювати з Україною у сфері виробництва та сервісного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Того ж місяця Варшава запропонувала США започаткувати тристоронній формат виробництва цих ракет за участю України.

Раніше OBOZ.UA повідомлялось, що Сікорський пояснив, чому Польща не може передати Україні ракети для Patriot.