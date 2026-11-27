Перший за 11 років візит угорського прем'єра в Україну: чи справді Київ і Будапешт залишають конфлікти позаду. Інтерв’ю з Безсмертним

З приходом Петера Мадяра в угорський уряд у Києва з'явилася надія, що відносини з Будапештом нарешті зміняться. За Віктора Орбана вони роками залишалися напруженими. Угорський прем'єр конфліктував з Україною через права угорської громади на Закарпатті, виступав проти її швидкого вступу до ЄС, а в питаннях російської агресії займав позицію, близьку до кремлівської. Від нового глави уряду чекали іншого підходу. І перші місяці його роботи показали, що певні зміни справді є, хоча до повного порозуміння ще далеко.

24 листопада Мадяр приїхав в Україну. Це перший візит угорського прем'єра за 11 років – востаннє глава уряду Угорщини відвідував нашу країну у 2015 році. Для Мадяра це також перша офіційна поїздка сюди на посаді прем'єра. Раніше він уже бував в Україні, але тоді ще був опозиційним політиком.

У відносинах уже відчувається інша тональність. Мадяр відкрито засуджує російську агресію, висловлює підтримку українцям і не уникає розмов про відповідальність Москви за війну. За Орбана такі кроки було важко уявити. Але не варто поспішати з висновками: Мадяр не обіцяє безумовної підтримки Києву. Зокрема, він заявив, що Угорщина не братиме участі у фінансуванні кредиту на 45 мільярдів євро для України.

На переговорах із Зеленським ішлося і про поступки з українського боку. За словами Мадяра, Київ пообіцяв відновити права угорської громади в освіті, розширити використання угорської мови в медицині та сфері послуг, а також дозволити угорську національну символіку під час святкувань. Для Будапешта це давня вимога, якою за Орбана не раз пояснювали блокування рішень щодо України в ЄС. Поїздка до Закарпаття дає можливість перевірити, чи готовий Будапешт перейти від слів до справи.

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився український дипломат і політик Роман Безсмертний.

– Довгоочікуваний візит нового прем’єр-міністра Угорщини Мадяра до України відбувся. Уже є певні економічні домовленості, Будапешт не блокуватиме відкриття переговорних кластерів з ЄС, натомість Україна взяла на себе зобов’язання врегулювати питання освітніх прав угорської меншини. Про що свідчать перші результати візиту?

– Якщо підійти до цього механічно, кількість обговорених питань і позитивних рішень справді обнадіює. Візьмімо енергетичний комплекс: постачання електроенергії до України, використання наших газосховищ для зберігання угорських ресурсів, постачання паливно-мастильних матеріалів. Позитивні зрушення є і в інфраструктурі, про яку за Орбана навіть не наважувалися говорити. Йдеться про нові пункти пропуску, будівництво автомобільних доріг і залізничних колій, налагодження активного, зокрема пасажирського, залізничного сполучення. Сподіваюся, ці проєкти реалізовуватимуться.

Важливий і гуманітарний блок. Залишається питання квотного представництва в парламенті, яке доведеться вирішувати не лише з угорцями, а й з іншими національними меншинами. В Угорщині вони мають квоти як у місцевих громадах, так і в центральному парламенті: для цього створюються спеціальні національні округи. Це загальноєвропейська практика, і якщо ми прагнемо вступити до ЄС, таке рішення доведеться ухвалити. Нічого поганого в ньому немає, його потрібно було реалізувати ще від самого початку.

– Водночас залишається чимало питань, у яких позиція Мадяра поки не відрізняється від політики Орбана, зокрема щодо військової та фінансової допомоги Україні й підтримки європейських рішень. Наскільки новий угорський прем’єр справді готовий до перезавантаження відносин?

– Щодо військової допомоги, фінансової участі, кредиту на 45 чи 90 мільярдів євро або наступного семирічного бюджету ЄС, ситуація залишається незмінною і найближчим часом навряд чи зміниться. Мадяр представляє той самий правоконсервативний політичний табір, певною мірою з популістським забарвленням. Якщо порівнювати ідеологію "Тиси" та "Фідесу", принципових відмінностей небагато. Тому електоральну нішу й ідеологічні засади він, очевидно, успадковуватиме. Інше питання – чи зможе Мадяр боротися з корупцією та протистояти попередній системі.

Відновлення економічних, торговельних і гуманітарних відносин також відбуватиметься поступово. За 16 років правління Орбана було створено багато взаємних міфів. Поки їх не вдасться розвінчати, напруга між Україною та Угорщиною зберігатиметься. Саме тому урядовим робочим групам доручено звернути увагу на ці проблеми. Без цього суттєвого прориву не буде. Однак, я переконаний, що рішення про надання допомоги з часом визріє. Мадяр готовий до співпраці, зокрема взаємних інвестицій і спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі. Це помітно навіть під час обговорення економічних питань, аж до закупівлі кукурудзи. На відміну від Польщі, де часом заявляють, що їм не потрібні наша пшениця чи кукурудза, угорці готові купувати. Там, де є взаємний інтерес, Мадяр іде на діалог. Але йому потрібен час. Він гальмує не обов'язково через особисте небажання співпрацювати: проблеми накопичувалися понад 15 років.

Є ще одна особливість: Мадяр надто самозакоханий, щоб іти на відверті кроки. Це нарцисична фігура, певною мірою схожа на Трампа. Це відчувалося і під час діалогу з президентом України, і в спілкуванні з європейськими лідерами. Тому потрібно налагоджувати не лише міждержавні, а й особисті відносини. Хоча з такою людиною це буде непросто.

– Тобто можна зафіксувати, що за Мадяра Угорщина змінює ставлення до України, але потрібен час і певна трансформація сприйняття зближення з Україною в угорському суспільстві. Наскільки можна судити, зближення розпочнеться з економіки, щоб показати, що ми можемо бути корисними одне одному.

– Так, це дуже важливо. У домовленостях передбачена співпраця Закарпаття з Угорщиною та реалізація спільних програм, зокрема в Мукачеві та Виноградові. Тут є над чим працювати. Думаю, обрано правильний підхід: через економіку, бізнес і торгівлю відновлювати системні відносини. А вже потім можна буде говорити про оборонно-промисловий комплекс та інші масштабні проєкти.

– Щодо міфів і проблем угорської національної меншини на Закарпатті: чи справді тут відбулися зрушення? Адже Україна зробила чимало поступок і кроків, зокрема на офіційному та законодавчому рівнях. Але до останнього часу цього постійно виявлялося недостатньо для угорської сторони. Чи є підстави сподіватися, що тепер проблему вдасться вирішити найближчим часом і вона більше не перешкоджатиме двостороннім відносинам?

– Принципово повністю вирішити цю проблему неможливо. Поясню чому. Є райони й населені пункти, де, крім угорської, практично не почуєш іншої мови. Для вивчення та викладання української потрібні серйозні організаційні кроки. У багатьох населених пунктах немає навіть учителя української мови для початкових класів. Тому питання полягає не стільки в законодавчому врегулюванні, скільки в організації самого процесу.

Що на будівлях місцевих рад поряд з українським прапором вивішують угорський, я нічого поганого не бачу. У багатьох країнах національні меншини використовують свої прапори поряд із державним. Це нормальна практика, яка сама собою не повинна ставати предметом політичних суперечок. Водночас в освітній сфері потрібен системний підхід до підготовки педагогічних кадрів. Ідеться не лише про вчителів шкіл, а й про викладачів університетів, які могли б викладати українською та водночас досконало володіти угорською. Українські закони значною мірою мають декларативний характер. Їх реалізація залежить не лише від рішень Кабінету Міністрів, а й від відомчих нормативних актів Міністерства освіти. Тому формальних законодавчих поступок недостатньо – необхідно забезпечити їх практичне виконання.

Я б не зводив цю проблему виключно до відповідальності України. Тут є питання, які об'єктивно існують, і є міфи та політичні спекуляції, що накопичувалися роками. За часів Орбана вони стали частиною угорського політичного дискурсу. Тому зміна риторики нового уряду важлива, але сама собою не усуває цих проблем. Потрібна ретельна робота в кожній громаді, узгодження законодавства й підзаконних актів, підготовка вчителів та створення умов для реального вивчення української мови. І тут мають рацію обидві сторони – українська й угорська. Робочі групи повинні детально розглянути проблеми та підготувати відповідні рішення. Ідеться не лише про угорців, а й про інші національні меншини, зокрема румунів у Чернівецькій області. Тому я не очікую, що це питання можна буде остаточно закрити найближчим часом. Але нинішні домовленості та готовність діяти на основі загальноєвропейських підходів створюють можливість поступово його врегулювати. Обидві сторони мають рухатися назустріч одна одній. Саме практичне виконання домовленостей, а не чергові політичні заяви, покаже, чи вдасться усунути цю проблему як постійне джерело напруги у двосторонніх відносинах.

– Тобто проблема полягає не лише в законодавстві, а й у практичній реалізації прав національної меншини? Які конкретні кроки необхідно зробити, щоб ці права реально забезпечувалися?

– Наведу приклад. Для викладання національною мовою передбачена відповідна комплектація класів – 24–26 учнів. Якщо такої кількості немає, клас не формується. Усі ці питання потрібно опрацьовувати з урахуванням реальної ситуації. Потрібні вчителі, але водночас необхідно організувати освітній процес або змінити нормативні акти, щоб забезпечити право на навчання. Закон начебто це дозволяє, однак підзаконні акти Міністерства освіти містять технологічні вимоги, яких у самому законі немає. У результаті право формально існує, але на практиці не реалізується. Причина проста: планується педагогічне навантаження. Немає укомплектованого класу – немає навантаження на вчителя, немає навантаження – немає фінансування. І на цьому все зупиняється.

Я так детально пояснюю ці механізми, тому що далеко не все можна вирішити змінами до закону. Потрібна ретельна, майже педантична робота в кожній громаді. І тут мають рацію обидві сторони – українська й угорська. Робочим групам необхідно розглянути проблеми та підготувати відповідні рішення. Потрібні також спеціальні нормативні акти щодо національних меншин. Ідеться не лише про угорців, а й, наприклад, про румунів у Чернівецькій області. Тому нинішні домовленості та розуміння необхідності діяти за загальноєвропейськими нормативними підходами важливі. Обидві сторони мають рухатися назустріч одна одній, змінюючи як закони, так і підзаконні акти.

– Чи не створить це для України додаткових проблем?

– Якщо українська держава виконуватиме свою частину зобов’язань, насамперед забезпечуватиме необхідне фінансування, я не бачу тут принципових проблем. Ідеться не лише про підготовку вчителів, а й про створення умов для їхньої роботи, забезпечення житлом та інші організаційні питання. Угорці готові виконувати свою частину й фінансувати відповідні гуманітарні проєкти. Прикладом є українсько-угорська школа в Будапешті, яка функціонує незалежно від того, хто перебуває при владі. Важливо, щоб українська держава так само виконувала свої зобов’язання перед громадянами, які живуть у цих громадах.

Проблема в тому, що держава часто не спроможна забезпечити навіть власну складову, зокрема через нестачу фінансування. Тому частину цих потреб покривають угорці або румуни. У результаті виникає ситуація, коли представники національних меншин опиняються в неконкурентному становищі, зокрема під час працевлаштування в державному апараті. Людина хотіла б працювати, але не володіє українською мовою на належному рівні. Такі проблеми можуть виникати й під час місцевих виборів, коли кандидати на посади міських чи селищних голів недостатньо володіють державною мовою. Тому ще раз наголошую: спочатку держава має виконати власні зобов’язання, а вже потім переходити до інших питань.

– Щодо європейської інтеграції: Мадяр пообіцяв не блокувати відкриття двох переговорних кластерів. Це тактичне рішення, необхідний жест під час візиту до України, чи надалі від Угорщини все ж варто очікувати перешкод на шляху нашого вступу до ЄС?

– Тут є проблема, яка безпосередньо не стосується України, але впливає на відносини між Будапештом і Києвом. Ідеться про заморожені європейські кошти, які були заблоковані ще за часів Орбана через порушення загальноєвропейських законів, принципів і рішень. Щойно виникають затримки з розмороженням цих коштів, угорський парламент робить певні кроки, а Європа вимагає більшого, Будапешт одразу згадує про Україну й починає блокувати переговорні кластери.

– Тобто використовує Україну як інструмент тиску?

– Так, абсолютно правильно. Це, по суті, сторонній шантаж. Останнього разу з українського боку ми взагалі не розуміли, до чого тут Україна і яке маємо відношення до цих проблем. Зараз залишилося близько 12 мільярдів євро, які перебувають у частково заблокованому стані, і ще приблизно 4 мільярди, які заморожені остаточно. Причина останнього блокування – зокрема, позиція Угорщини щодо окремих ціннісних питань. Я не випадково наголошую, що це правоконсервативна політична сила. Очікувати, що Угорщина швидко приведе законодавство у відповідність до європейських вимог щодо ЛГБТ, не доводиться. А це означає, що ці 4 мільярди залишатимуться замороженими. І рано чи пізно ми знову зіткнемося з цією проблемою.

Зараз ситуація дещо зрушила з місця: суди виводять з-під прямого управління, засоби масової інформації звільняють від тотального державного впливу, і Європа почала знімати частину обмежень щодо коштів. Але далі виникатимуть питання, на яких Мадяр може зупинитися, оскільки вони суперечать його власному ціннісному вибору. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. Проте розраховувати на те, що надалі все буде безхмарно, дуже складно.

– Пане Романе, хочу окремо запитати про внутрішні зміни в Угорщині. Зараз з’являється дедалі більше антикорупційних розслідувань. Наскільки вони здатні змінити систему, яку Орбан вибудовував роками? Адже він пішов, але його прихильники залишилися, особливо на місцях.

– Що стосується кримінальних справ, то процес просувається повільніше, ніж повзе черепаха. Європейські антикорупційні структури представили понад 40 справ, пов’язаних із розкраданням коштів національного бюджету та фінансів Європейського Союзу. У 15 із цих справ фігурує зять Орбана. Мене насамперед цікавить саме цей напрям – розкрадання європейських коштів. Ідеться про зятя Орбана та одинадцять його близьких друзів, зокрема тих, із ким він пов’язаний ще з університетських часів. Рівень доказової бази в цих справах, за наявною інформацією, дуже високий. Нагадаю, що європейську прокуратуру очолює колишня прокурорка з Румунії, відома своєю боротьбою з корупцією. Вона неодноразово заявляла, що Угорщина з незрозумілих причин не передає ці справи до суду. Розслідування на європейському рівні фактично завершені, залишилося передати матеріали до місцевої прокуратури для подальшого розгляду. Але цей процес гальмується, і причини поки що незрозумілі.

Те, що відбувається зараз у справах щодо керівництва Центрального банку, міністра інфраструктури чи Арона Орбана, – лише незначна частина проблеми. Коли говорять про мільйони, знайдені в лісі, стайнях чи господарських приміщеннях, це зовсім інший масштаб порівняно з тим, про що йдеться в основних справах. Там рахунок іде на мільярди євро. Ці кошти Європейський Союз виділяв на розвиток Угорщини, але вони були розкрадені оточенням Орбана. За наведеними даними, дві третини державних конкурсів вигравали компанії, пов’язані з цими одинадцятьма особами, які роками залишалися наближеними до нього. Поки що залишається сподіватися на результат. Лише у вересні було завершено формування спеціального підрозділу, який займається поверненням активів і розслідуванням фактів корупції, розкрадання державного майна та коштів Європейського Союзу, інвестованих в Угорщину.

Це ще один важливий критерій, за яким Європа оцінюватиме нову угорську владу. Позиція Брюсселя зрозуміла: якщо Угорщина не просуватиметься в розслідуванні корупційних злочинів, європейські кошти не розморожуватимуть. А Будапешт, своєю чергою, може знову використовувати блокування європейського руху України як інструмент тиску. Тому ця ситуація залишається невизначеною, і швидкого вирішення проблеми очікувати не варто.

– За роки правління Орбана Росія отримала значний економічний вплив в Угорщині: енергетика, газова та атомна сфери. Є питання і до співпраці спецслужб. Наскільки Мадяр готовий витісняти російський вплив і чи зможе це зробити?

– За 16 років правління Віктора Орбана Угорщина настільки прив’язала свою енергетику до Росії, що ця залежність тепер стала однією з головних проблем нового уряду. Цифри це добре показують. За даними Європейської комісії, у 2026 році понад 90% імпортованої Угорщиною нафти надходило з Росії. Частка російського газу становила близько 75% імпорту. За оцінками Єврокомісії, російські енергоносії відповідали приблизно за 2,1% угорського ВВП. Єврокомісія називає Угорщину другою в ЄС, після Словаччини, за сукупною залежністю від російського викопного палива.

Щодо шпигунського впливу, то і тут треба розуміти, що проникнення дуже серйозне. Той самий Аарон Орбан – агент, його дівчина відома агентка. Через неї він, зокрема, займався торгівлею людьми. Це організована контрабанда людьми, просто кошмар. Сам Орбан був завербований ще студентом. У 2010 році на Санкт-Петербурзькому економічному форумі його розконсервували як агента. Усе це давно оприлюднено й описано. Факти відомі: родина Орбанів усе життя співпрацювала з КДБ-ФСБ.

Коли Орбана вперше обрали до парламенту Угорщини, він очолив комісію з розслідування злочинів під час Угорського повстання 1956 року. Уже тоді було зрозуміло, що він агент, оскільки гальмував розслідування. Більше того, завдяки йому оббрехали Імре Надя, одного з лідерів повстання, та багатьох інших його учасників. Він виконував завдання КДБ-ФСБ, зокрема на початку своєї політичної кар'єри. Тому очевидно, що вплив у таких країнах, як Угорщина, Словаччина, Чехія, є ключовим. Усі прекрасно знали, що Прага була центром західної резидентури, центром її оперативного управління. Туди сходилися всі кінці. Варто згадати, що через цей центр пройшли перша дружина Трампа, Орбан, Фіцо. Після Оксамитових революцій відкрилися списки всіх цих агентів.

– Тобто Мадяр готовий змінити ситуацію в Угорщині?

– Так, принаймні він намагається це робити. Однак ви абсолютно правильно порушуєте питання: нам невідомо, де ще залишилися законсервовані агенти, хто вони і коли їх розконсервують. Сьогодні нам важко це сказати. Тут потрібна певна зміна поколінь, щоб можна було реально та масштабно щось змінити.

– Якщо підсумувати, процес перезавантаження між Україною та Угорщиною все ж розпочався. Які кроки сприятимуть йому, а які можуть загальмувати або навіть зупинити?

– Важливо, щоб був контакт між Мадяром і Зеленським, між Мадяром і прем'єр-міністром України, хто б ним не був. Це перше. Потрібна системна співпраця між міністерствами та міжпарламентська взаємодія. Але все це ще довго доведеться налагоджувати. Я добре пам'ятаю свої зустрічі з колегами з Угорщини. Раніше в нас були зовсім інші відносини: ми могли обмінюватися думками, телефонувати, запитувати.

– Більш людяні, близькі...

– Абсолютно правильно. Поява Орбана все це зруйнувала. Тепер потрібен час, щоб відновити відносини. Я добре пам'ятаю, як ми вивчали досвід переходу міністерств надзвичайних ситуацій у пострадянських європейських державах до європейських стандартів під час вступу до НАТО та ЄС. Адже з одного боку залишалася пуповина, яка зв'язувала з колишнім пострадянським простором, а з іншого – з'являлися європейські партнери. Пам'ятаю, ми оглядали парк техніки: стоять "Фіати", "Мерседеси" і "УАЗ-469". Я запитую: звідки тут цей автомобіль? Відповідають: залишилося чимало. Не викидати ж їх. А як же запасні частини? Поки є що розбирати, будемо збирати й підтримувати їх у робочому стані. А коли вже не буде з чого – відправимо на металобрухт. Тобто обговорювали навіть такі речі: як із цим бути, чи дозволяють європейські стандарти використовувати таку техніку, зокрема з технологічної точки зору. Зараз усе це потрібно будувати заново. Тому ще раз наголошу, багато залежатиме також від людських відносин з обох сторін.