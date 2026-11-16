Перевозять зброю, боєприпаси та техніку для армії РФ: Зеленський запровадив санкції проти семи суден тіньового флоту

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти семи суден російського тіньового флоту, які регулярно перевозять зброю, боєприпаси та військову техніку для російської армії. Обмеження також застосували проти шести громадян РФ, причетних до примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.

Володимир Зеленський підписав відповідні укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Санкції проти суден російського тіньового флоту

До першого санкційного списку увійшли сім суден під російським прапором, які регулярно перевозять великі обсяги зброї, боєприпасів, військової та іншої техніки для російських окупаційних військ.

Більшість цих кораблів належать компаніям ТОВ "М Лізинг" та ТОВ "МГ-флот". Обидві компанії вже перебувають під санкціями України, Європейського Союзу, США, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

П'ять із семи суден уже потрапили під санкції США. Два з них також перебувають під обмеженнями ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

За словами радника – уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, нові обмеження мають ускладнити роботу цих суден, зокрема обмежити можливість заходити в порти й отримувати необхідні послуги.

Він також повідомив, що наступним кроком можуть стати персональні санкції проти капітанів суден, які перевозять вантажі для російської армії.

Санкції за примусову паспортизацію українців

Другий санкційний пакет стосується шести громадян Росії, які сприяють окупаційній політиці РФ на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, Криму та Севастополі.

За даними Офісу президента, ці посадовці причетні до реалізації примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях.

Серед них – заступниця керівника Федеральної служби судових приставів Росії Валентина Казакова, яка вже перебуває під санкціями США, та начальник Головного управління МВС РФ по Краснодарському краю Олег Агарков, проти якого обмеження запровадила Канада.

В Офісі президента наголошують, що примусова паспортизація є одним із ключових інструментів російського контролю над населенням окупованих територій. Для того, щоб змусити людей отримувати російські паспорти, окупанти обмежують їм доступ до медичної допомоги, пенсій, роботи й освіти, а також погрожують вилученням дітей.

Крім того, отримання російського громадянства дає окупаційній владі можливість ставити жителів захоплених територій на військовий облік.

Україна передасть партнерам інформацію про нові обмеження для їхньої синхронізації в інших міжнародних юрисдикціях.

Як повідомляв OBOZ.UA, ЄС готує нові санкції проти банків та компаній, які підтримують "тіньовий флот" РФ. Про це повідомила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас. Вона наголосила, що ЄС продовжить протидіяти російському "тіньовому флоту" як на морі, так і дипломатичними методами.