Перемовна група України вирушила до США: Буданов наголосив, що "мир не досягається гучними заявами"

Переговірна група України вирушила до США, де 9–10 жовтня заплановані важливі зустрічі з американською та європейською сторонами. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, який увійшов до складу перемовників, наголосив, що Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.

Про це Буданов написав у Telegram. Він підкреслив, що українцям важливо залишатися згуртованими.

Мир не досягається гучними заявами

За словами Кирила Буданова, під час поїздки відбудеться низка важливих зустрічей, однак про частину деталей наразі говорити не можна.

"Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо", – зазначив керівник ОП.

Він додав, що українська делегація продовжує працювати над дипломатичними кроками, які мають наблизити стійкий і справедливий мир для України.

"Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота", – наголосив керівник Офісу Президента.

Хто увійшов до української переговорної групи

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що до складу української переговорної групи увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця.

За словами Зеленського, переговори у США мають тривати два дні – 9 та 10 жовтня.

До української та американської переговорних груп також мають долучитися європейські партнери.

За словами Зеленського, під час переговорів українська делегація разом із європейськими партнерами має обговорити деталі щодо "наближення грошей", а також посилення протиповітряної оборони України.

Повернення української переговірної групи зі США до Києва очікується вранці 12 жовтня.

Як повідомляв OBOZ.UA, держава-агресор Росія не збирається відновлювати мирні переговори з Україною за посередництва США. У Москві стверджують, що це нібито провина української сторони – мовляв, саме Київ "перервав" діалог, який відбувався раніше. Із цією цинічною брехнею виступив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков.