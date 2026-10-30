Пентагон просив країни Балтії стримати різкі заяви про Росію: у Reuters розкрили подробиці

Представники Пентагону в останні тижні проводили приватні зустрічі з представниками країн НАТО, під час яких закликали стриманіше висловлюватися про загрозу з боку Росії. Зокрема, такі звернення отримали Литва, Латвія та Естонія, а американські посадовці вважають, що надто різка риторика європейських лідерів може негативно впливати на безпеку континенту.

Про це повідомляє Reuters. Інформацію агентству надали чотири обізнаних із ситуацією співрозмовника, які залишились анонімними.

Отже одним із американських посадовців, які передавали ці повідомлення, був керівник політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі. Він бере участь у перегляді чисельності американських військ у Європі.

Під час однієї з нещодавніх розмов із представником балтійської країни Колбі, наголосив, що європейцям не варто "дражнити" Росію. Як приклад невдалої риторики він навів публічні заяви про те, що Москва опинилася загнаною в кут.

Імовірно, йшлося про висловлювання прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, який наприкінці вересня назвав російського диктатора Володимира Путіна "щуром у кутку". Тоді естонський політик припустив, що Росія вдається до диверсій у Європі через ускладнення ситуації для російських військ в Україні.

Інший європейський посадовець, описуючи позицію американської сторони, передав її так, що США допомагають союзникам, але закликають їх не привертати зайвої уваги різкими публічними заявами.

В окремій зустрічі представникам естонської делегації рекомендували бути стриманішими у своїх комунікаціях. Водночас співрозмовник агентства не уточнив, чи висловлювали американці претензії щодо конкретних заяв.

У Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення. Представник відомства заявив, що приватні розмови між союзниками залишаються приватними. Міністерства оборони Литви, Латвії та Естонії також не відповіли на запити Reuters, а в НАТО від коментарів відмовилися.

Заклики Пентагону пролунали на тлі дискусій усередині НАТО про те, як європейські країни мають говорити про російську загрозу. Частина західних посадовців вважає, що акцент на небезпеці з боку Москви може відповідати інтересам Кремля, який прагне поширювати страх і послаблювати підтримку України.

Інші представники європейських урядів переконані, що суспільство має розуміти масштаб загрози, адже це допомагає пояснити необхідність витрат на оборону та підготовки до можливих атак. Особливе занепокоєння викликають повідомлення західних розвідувальних служб про активізацію російської диверсійної діяльності в Європі.

Один із європейських посадовців, на якого посилається Reuters, назвав американські рекомендації незрозумілими. Розвідувальні служби балтійських країн останніми місяцями переважно стримано оцінювали ймовірність того, що Росія перевірятиме готовність НАТО застосувати принцип колективної оборони. Водночас розвідки інших держав Альянсу публічно попереджали про можливе посилення російських диверсій.

Звернення американської сторони відбулися в період, коли адміністрація президента США Дональда Трампа поновила зусилля щодо досягнення домовленостей про завершення повномасштабної війни в Україні. Наразі Вашингтон поєднує спроби стимулювати Росію до переговорів, зокрема можливими послабленнями санкцій, із тиском на Україну щодо припинення атак на російську енергетичну інфраструктуру.

Водночас у США переглядають військову присутність у Європі. Цей процес може призвести до суттєвого скорочення американського військового контингенту на континенті. Представники Вашингтона неодноразово наголошували, що європейські члени НАТО мають брати на себе більшу відповідальність за власну оборону, оскільки США зосереджують увагу також на Близькому Сході, у Латинській Америці та Східній Азії.

Тим часом європейські країни продовжують повідомляти про підозри щодо диверсій, пов’язаних із Росією. Зокрема, у середу, 28 жовтня, німецькі прокурори повідомили про затримання двох громадян Білорусі, яких підозрюють у плануванні підпалу будівлі або об’єкта критичної інфраструктури в районі Нюрнберга. А у вересні уряд Німеччини звинуватив Росію у спробі атаки безпілотниками на аеропорт Лейпциг/Галле. Москва ці звинувачення заперечує.

На цьому тлі американські посадовці також обговорюють потенційні ділові угоди з Росією в межах зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія не хоче війни з Європою, але готова до неї. У разі подальшої ескалації переможців не буде.