Блог | Пастка Кремля у Придністров'ї, або Чому Кишинів зіграв не за сценарієм Москви

Чи можна вже говорити про провал політичної спецоперації путіна та Красносельського? І що насправді стоїть за несподіваним рішенням молдовської влади?

4 листопада 2026 року в Кремлі відбулася церемонія, яка на перший погляд виглядала як звичайне вручення державної нагороди. путін особисто нагородив керівника невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського російським орденом Пошани. Однак політичне значення цієї події виходить далеко за межі протокольного заходу. Фактично Москва продемонструвала черговий акт підтримки сепаратистського режиму та надіслала сигнал Кишиневу, Брюсселю і Києву.

путін представив Красносельського як "президента Придністровської Молдавської Республіки", хоча навіть сама росія формально не визнала незалежності цього утворення. Він відзначив нібито успішний розвиток регіону всупереч зовнішньому тиску, збереження російської мови та захист "історичної правди".

Красносельський відповів промовою про належність Придністров'я до "русского мира", історичну роль росії та російських військових, яких він фактично поставив в один ряд із солдатами Суворова. Окремо наголошувалося на зближенні місцевого законодавства й освітньої системи з російськими стандартами.

Виникає закономірне запитання: де в цій конструкції власне Молдова? Адже йдеться про її міжнародно визнану територію, на якій уже десятиліттями існує контрольований Москвою сепаратистський анклав.

Особливо показовими є обставини поїздки Красносельського до Москви. За повідомленням молдовського Бюро політик реінтеграції, вона відбулася на тлі переговорів за сприяння ОБСЄ щодо забезпечення Придністров'я природним газом у зимовий період. Тобто Кишинів намагався вирішувати гуманітарну проблему, тоді як Москва використала ситуацію для демонстративної політичної акції.

На мою думку, це цілком могло бути елементом заздалегідь підготовленої політичної операції. Причому її головною метою могло бути не стільки нагородження Красносельського, скільки провокування молдовської влади на жорстку й передбачувану реакцію.

Але Кишинів відповів несподівано.

5 листопада Бюро політик реінтеграції оголосило про намір після повернення Красносельського застосувати до нього обмежувальні заходи, зокрема заборонити залишати територію Молдови протягом п'яти років.

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан підтвердив цю позицію, прямо заявивши, що Москва намагається заманити Кишинів у політичну пастку. Молдовська влада не забороняє Красносельському повернутися до Тирасполя, але має намір обмежити його можливість виїжджати за кордон, зокрема через Кишинівський міжнародний аеропорт.

Політичний зміст рішення очевидний: повертайтеся і живіть там, де керували. Користуйтеся результатами власного правління.

Чому такий крок заслуговує на увагу?

Тому що заборона Красносельському повертатися до Придністров'я могла б створити для Кремля значно вигіднішу ситуацію. Москва отримала б можливість звинуватити Кишинів у руйнуванні переговорного процесу, порушенні прав жителів регіону та нібито підготовці силового розв'язання придністровського питання.

Наступними елементами такої кампанії могли б стати інформаційні провокації, заяви про необхідність "захисту співвітчизників", погрози визнання незалежності Придністров'я або чергова спекуляція на темі його приєднання до росії.

Наголошу: це аналітична версія можливого сценарію, а не підтверджена інформація про конкретний оперативний план Кремля. Однак сама логіка відповідає традиційній російській практиці гібридного впливу: створити кризу, спровокувати противника на емоційне рішення, а потім використати його як підставу для наступної ескалації.

Для самого Красносельського заборона на повернення також могла б стати ідеальним поясненням його перебування в Москві. Мовляв, хотів повернутися до своїх людей, але молдовська влада не дозволила.

Є й інша обставина, яка заслуговує на увагу.

За інформацією Deutsche Welle від 5 листопада, Красносельський вирушив до Москви разом із дружиною, донькою та охороною. При цьому джерела видання стверджують, що зворотні квитки до Молдови мали лише охоронці.

Прем'єр Тофан також публічно висловив припущення, що Красносельський уже планував залишитися з родиною в росії.

Якщо ця інформація підтвердиться, виникне цілком логічне запитання: чи не готувала Москва контрольований вихід Красносельського з придністровської політики?

Адже в грудні 2026 року завершується його другий термін перебування на посаді, а на 13 грудня заплановане чергове голосування, яке конституційна влада Молдови не визнає. У такій ситуації нагородження в Кремлі могло бути не лише демонстрацією політичної підтримки, а й символічним завершенням певного етапу його діяльності.

Не виключено, що Москва розглядає й інші варіанти керованого транзиту влади у Тирасполі. Проте наразі це залишається припущенням, яке потребує додаткових підтверджень.

Водночас не варто переоцінювати практичні можливості оголошеного Кишиневом рішення.

По-перше, Красносельський не має громадянства Молдови, що підтвердив сам прем'єр-міністр. По-друге, конкретний юридичний механізм п'ятирічного обмеження поки не оприлюднений. По-третє, конституційні органи Молдови фактично не контролюють територію Придністров'я.

Отже, йдеться передусім про політичне рішення, практична реалізація якого залежатиме від повноважень молдовських правоохоронних і прикордонних органів. Успішним воно стане лише тоді, коли матиме чітку правову основу.

Цей момент принциповий. Демократична держава, яка протистоїть російському впливу, повинна не лише ухвалювати нестандартні рішення, а й забезпечувати їхню законність.

Для України придністровська історія має особливе значення.

Придністров'я залишається одним із російських інструментів впливу на безпекову ситуацію у Східній Європі. Незаконна російська військова присутність, підконтрольні Москві політичні структури, енергетична залежність та можливості інформаційних провокацій створюють постійний потенціал нестабільності поблизу українського кордону.

І не потрібно забувати, що саме риторика про "русский мир", захист російськомовних та особливу історичну місію росії неодноразово використовувалася Кремлем для виправдання втручання у внутрішні справи сусідніх держав, а згодом і відкритої військової агресії проти України.

Тому події в Москві не можна розглядати винятково як внутрішньомолдовську політичну історію. Це частина значно ширшої боротьби за майбутню архітектуру безпеки регіону.

Чи можна вважати операцію Кремля проваленою?

Поки що я б не поспішав із таким висновком. Кишинів справді продемонстрував політичну гнучкість і, можливо, позбавив Москву зручного сценарію із Красносельським у ролі "політичного вигнанця".

Але росія зберігає інструменти тиску через енергетику, інформаційні операції, контрольовані політичні структури та потенційну зміну керівництва сепаратистського анклаву.

Тому головне завдання Молдови – перетворити вдало сформульовану політичну відповідь на послідовну державну політику, спираючись на міжнародне право, підтримку ЄС, ОБСЄ та координацію з Україною.

І ще одне. Інтереси населення Придністров'я не можна ототожнювати з інтересами його сепаратистського керівництва. Люди, які десятиліттями живуть у політичній та економічній ізоляції, не повинні ставати заручниками чергових геополітичних ігор Москви.

Зрештою, головна інтрига тепер полягає не в тому, яку нагороду отримав Красносельський, а в тому, чи наважиться він повернутися до людей, від імені яких стільки років виступав. І хто керуватиме Тирасполем після завершення його нинішнього терміну.

Москва спробувала нав'язати Кишиневу власні правила гри. Кишинів відповів асиметрично, змінивши саму логіку протистояння.

Тепер залишається з'ясувати, чи стане цей політичний маневр початком реального послаблення російського впливу в Придністров'ї, чи лише черговим епізодом довготривалої гібридної конфронтації.

Бо справжній провал російської спецоперації настане не тоді, коли Красносельський залишиться без можливості виїхати з Тирасполя, а тоді, коли Москва втратить можливість визначати політичне майбутнє цієї частини Молдови.

Фактична основа огляду: церемонія нагородження Красносельського в Кремлі 4 листопада 2026 року; повідомлення Бюро політик реінтеграції Молдови від 5 листопада; публічні заяви прем'єр-міністра Васіле Тофана; матеріали Deutsche Welle, Moldpres, Radio Moldova та NewsMaker від 5–6 листопада 2026 року. Оцінки можливих мотивів Кремля, політичного транзиту та подальших сценаріїв є аналітичними припущеннями.