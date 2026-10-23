Пастка для США? У Bloomberg пояснили, що стоїть пропозицією Путіна щодо саміту з Трампом і Сі Цзіньпіном

Російський диктатор Володимир Путін наполягає на тристоронньому саміті з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який може відбутися 18–19 листопада в китайському Шеньчжені. Така зустріч може зіграти на користь Кремля, якщо Україна та європейські союзники США залишаться поза обговоренням ключових міжнародних питань.

Про це пише оглядач Марк Чемпіон у статті для Bloomberg. На його думку, перш ніж погоджуватися на саміт, Трампу варто з'ясувати, чому Москва настільки зацікавлена в його проведенні.

Чому Путін наполягає на саміті

Російський диктатор порушував питання про тристоронню зустріч, зокрема під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. У Кремлі заявляють, що підготовка триває. Проте, на думку Чемпіона, один із головних мотивів Москви – можливість домовлятися про новий світовий порядок без участі України та Європи.

Саме ці сторони, як зазначає оглядач, стоять на заваді масштабній угоді, якої прагне Путін. Показовою стала реакція Москви на оновлену пропозицію щодо припинення вогню, яку спецпосланець Трампа Стів Віткофф цього тижня представив після роботи з українськими та європейськими представниками в Осло. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що документу "бракує змісту".

Ушаков також припустив, що наступного місяця можуть відновитися переговори на нижчому рівні – ще до потенційного саміту лідерів США, Росії та Китаю.

Водночас Чемпіон не очікує реального прогресу в мирних переговорах до завершення зими. За його оцінкою, Путін розраховує на перевагу Росії в повітряній війні та сподівається навесні змусити Україну капітулювати або завдати їй настільки масштабних руйнувань, що зможе оголосити це перемогою.

Трамп може розраховувати на вигоду для США

На думку оглядача, Трампа більше цікавлять можливі економічні переваги від відновлення відносин із Москвою, ніж ризики, які несе зближення з Кремлем.

Чемпіон звертає увагу на заяви американського президента, який цього тижня применшив наслідки російських ударів по цивільних об'єктах в Україні. Трамп стверджував, що Росія "поводиться нормально" щодо України й "не робить нічого особливого". Своєю чергою, Віткофф після зустрічі з Путіним назвав російського диктатора "гуманістом", що викликало критику.

Автор припускає, що Трамп може перекладати відповідальність за продовження війни на Європу та президента України Володимира Зеленського. Додатковим аргументом напередодні проміжних виборів у США 3 листопада для нього можуть стати танкери з російським дизельним пальним, які прямують до Сполучених Штатів, щоб допомогти знизити ціни.

Путін хоче змінити архітектуру безпеки Європи

Як наголошує Чемпіон, цілі Кремля виходять далеко за межі захоплення українських територій. Путін прагне змінити архітектуру безпеки Європи, відновити вплив Росії на континенті та повернути їй статус великої держави.

Саміт у Китаї міг би стати важливим кроком до реалізації цих планів. Сі Цзіньпін є близьким союзником Путіна, тому під час тристоронніх переговорів Трамп ризикує опинитися в невигідному становищі – фактично проти двох лідерів, один із яких прийматиме зустріч у своїй країні.

У російських ЗМІ вже обговорюють можливість перетворення саміту на "другу Ялтинську конференцію". У 1945 році лідери США, Великої Британії та СРСР домовлялися про післявоєнний устрій світу. Однак Сталін не дотримався домовленостей про вільні демократичні вибори на окупованих територіях, а Європа зрештою опинилася розділеною.

На думку Чемпіона, компроміс щодо війни проти України, Тайваню та інших міжнародних конфліктів міг би виправдати проведення нового саміту. Проте він сумнівається, що Путін зацікавлений у такому результаті: російському диктатору потрібне не просто міжнародне визнання, а домінування над сусідніми країнами.

Чому зустріч може послабити США

Трамп, схоже, хоче зосередити можливі переговори в Китаї на контролі над ядерними озброєннями, а не на війні в Україні чи розподілі сфер впливу. У цьому питанні інтереси Вашингтона та Москви можуть збігатися, тоді як Пекін швидко нарощує свій ядерний арсенал, але поки не досяг паритету зі США та Росією.

Це може стати однією з причин, через які саміт узагалі не відбудеться. Чемпіон нагадує, що попередні зустрічі лідерів великих держав не завжди приводили до позитивних результатів. Зокрема, переговори президента США Джона Кеннеді з радянським лідером Микитою Хрущовим у 1961 році, за оцінкою автора, переконали останнього в слабкості американського президента та передували подальшому загостренню міжнародної напруженості.

Ситуацію для Трампа ускладнює й те, що США ведуть виснажливу війну з Іраном, який підтримує тісні зв'язки з Росією та Китаєм. Крім того, скорочення американської допомоги Україні та погіршення відносин із традиційними союзниками в Європі й Азії послаблюють позиції Вашингтона.

Угода, укладена в Китаї без участі американських союзників, може завдати ще більшої шкоди цим відносинам, особливо якщо Трамп надасть перевагу комерційним вигодам для США.

Навіть якщо саміт матиме лише символічний характер, він може створити хибне враження, що світові лідери наближають завершення війни Росії проти України та запобігають подальшій ескалації. Насправді жодного прогресу може не бути, а політичні дивіденди від такої зустрічі отримає насамперед Путін, підсумовує Чемпіон.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, чого Кремль прагне досягти завдяки тристоронньому саміту за участю США, Росії та Китаю. На думку аналітиків, Москва намагається закріпити за собою статус рівноправного гравця на міжнародній арені поряд із Вашингтоном і Пекіном.

Крім того, Кремль просуває концепцію альтернативної євразійської архітектури безпеки, покликаної послабити вплив НАТО та Заходу. В ISW вважають, що Москва розраховує використати переговори між США та Китаєм, щоб домогтися поступок від Вашингтона, не роблячи реальних кроків до мирного врегулювання війни проти України.