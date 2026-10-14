Парламент німецької Саксонії-Ангальт закликав припинити допомогу Україні: який виняток хочуть залишити

У парламенті німецької землі Саксонія-Ангальт так звані німецькі друзі Путіна "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) разом з "Альтернативою для Німеччини" (AfD) 14 жовтня ухвалили спільну резолюцію з пропозицією припинити допомогу Києву та скасувати санкції проти Москви. За резолюцію під назвою "Мирні переговори замість розширення війни в Україні" проголосували лише депутати зазначених партій, які мають більшість у цьому парламенті.

Християнсько-демократичний союз, Соціал-демократична партія Німеччини, "Зелені" та Ліва партія подали альтернативні пропозиції, в яких наголосили на ролі Росії як агресорки, яка повинна відмовитися від своїх імперіалістичних цілей та припинити війну. Але німецькі друзі Путіна навіть не допустили ці пропозиції до голосування.

Резолюція друзів Путіна

Резолюція від BSW та AfD дуже коротка, складається всього з двох пунктів. Ось вона:

"Політика санкцій проти Росії, економічних ембарго, а також надання Україні зброї та фінансової допомоги виявилася невдалою. Однобічна позиція Заходу у війні в Україні не сприяла припиненню конфлікту; натомість вона подовжує страждання населення та підвищує ризик поширення війни на інші держави. Енергетична та економічна війна, що ведеться проти Росії, завдає величезної шкоди промисловості, комерції та торгівлі Німеччини та німцям.

У зв’язку з цим земельний парламент закликає уряд землі використати всі наявні в його розпорядженні засоби, зокрема шляхом подання відповідної ініціативи в Бундесрат, для запобігання подальшій ескалації в Україні та проведення політики, спрямованої на встановлення миру. Головний акцент має бути зроблено на дипломатії. Необхідними є негайне припинення вогню та початок переговорів із Росією. Угода про припинення вогню має супроводжуватися нормалізацією економічних відносин між Німеччиною та Росією. Економічні санкції проти Росії мають бути негайно скасовані. Фінансова підтримка України має бути негайно припинена за виключенням гуманітарної допомоги. Постачання зброї Україні має бути призупинене".

Божевільні ініціативи

Коментуючи власну пропозицію, в AfD зауважили, що Німеччина через свою допомогу Україні нібито вже "позбавлена ​​фінансових ресурсів". Зокрема, ФРН витратила не менше 28 мільярдів на гуманітарну і 23 мільярди євро на військову підтримку України, і "ці божевільні ініціативи" начебто "призвели до дисбалансу в економічному розвитку і не врятували жодного життя".

Ми хочемо, щоб Німеччина нарешті перестала намагатися рятувати світ і почала з власної країни, заявили в "Альтернативі для Німеччини".

Ганебний вчинок

"В Україні щодня гинуть невинні люди, країну щодня бомблять, а тепер дві парламентські групи хочуть позбавити Україну будь-яких засобів самооборони. Я вважаю це справді ганебним вчинком", – заявив міністр-президент землі Свен Шульце.

Він підкреслив, що у резолюції від AfD та BSW взагалі немає жодного слова про напад Росії, що порушує міжнародне право, і що "Путін не зацікавлений у припинення цієї війни", тож заклик "до дипломатії" взагалі не на часі. Натомість Свен Шульце запропонував лідерам AfD та BSW написати безпосередньо Путіну та закликати його до миру.

Що далі

Також Свен Шульце, посилаючись на заплановані вибори міністра-президента (повинні відбутися у грудні), назвав ініціативу "весільним подарунком AfDдля BSW" та охарактеризував її як "шоу". Так чи так, та міністр-президент був вимушений прийняти проголосовану більшістю резолюцію друзів Путіна.

Та спільна пропозиція AfD та BSW навряд чи матиме щось більше, ніж символічне значення. Рішення щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні приймаються не німецькими землями, а федеральним урядом та Європейським Союзом, нагадав Свен Шульце.

Як повідомляв OBOZ.UA, засновниця BSW Сара Вагенкнехт заявила, що Німеччина повинна зосередитися на діалозі з Москвою, "замість того, щоб наполягати на ескалації, яка зрештою завершиться війною". Вона звинуватила канцлера ФРН Фрідріха Мерца у поїздці до Києва з "валізою, повною грошей".