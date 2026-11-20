Парламент Молдови ратифікував військову угоду з Україною: що передбачає

У четвер, 19 листопада, парламент Молдови ратифікував угоду про військово-технічне співробітництво з Україною, яка передбачає спільну розробку технологій для спостереження та захисту повітряного простору. Документ підтримали 56 депутатів, попри заперечення опозиції щодо можливих ризиків для безпеки та нейтралітету країни.

Про це повідомляє NewsMaker. Під час парламентських дебатів представники Міністерства оборони та керівної партії "Дія і солідарність" (PAS) наголосили на важливості українського досвіду боротьби з безпілотниками. Водночас соціалісти й комуністи вимагали додаткових гарантій, які б унеможливили втягування Молдови у військовий конфлікт.

Що передбачає угода між Україною та Молдовою

Державний секретар Міністерства оборони Молдови Геннадій Кожокару пояснив, що український досвід протидії сучасним загрозам є унікальним. За його словами, нова угода дозволить розвивати співпрацю у сферах, які не охоплювали попередні домовленості між країнами.

"Ми фактично спостерігаємо повну зміну способів ведення звичайної війни. Безпілотники, з якими ми стикаємося, є частиною цих змін. Досвід України в цьому сенсі унікальний, і саме це дає нова угода, адже старі домовленості стосуються зовсім іншого – попередньої епохи військової доктрини", – зазначив посадовець.

Як приклад він навів акустичні системи виявлення дронів, які використовують українські військові. Такі технології дозволяють фіксувати безпілотники, що летять на надзвичайно малих висотах і залишаються непомітними для звичайних радарів.

Кожокару наголосив, що Молдова також потребує подібних рішень для захисту свого повітряного простору.

"За нинішніх умов, окрім України, ніхто не може поділитися таким досвідом. У нас, на жаль, немає літаків F-16", – додав він.

Водночас колишній прем'єр-міністр Молдови, депутат від блоку "Альтернатива" Іон Кіку закликав не перебільшувати масштаби співпраці. Він підкреслив, що угода не передбачає прибуття українських танків для ремонту на молдовських підприємствах.

Сам документ підписали 26 жовтня у Києві терміном на п'ять років. Крім розробки технологій спостереження та захисту повітряного простору, він передбачає передачу нелетального обладнання, зокрема автомобілів швидкої допомоги та безпілотників невійськового призначення.

Чому опозиція виступила проти

Під час обговорення депутат-соціаліст Марчел Ченуше заявив, що підтримує модернізацію армії та співпрацю з Україною, однак вважає необхідним закріпити додаткові гарантії безпеки.

Зокрема, він запропонував обмежити співробітництво виключно нелетальним обладнанням, а також передбачити можливість негайного одностороннього призупинення угоди, якщо вона загрожуватиме безпеці або нейтралітету Молдови.

"Ніхто не заперечує права співпрацювати з Україною чи необхідності модернізації нашої армії та повітряного простору. Нейтралітет не означає ізоляцію. Але саме тому, що йдеться про безпеку країни, ми зобов'язані відкинути політичні гасла та тверезо проаналізувати цю угоду", – наголосив Ченуше.

Критично висловився і депутат-комуніст Адріан Доменчук. На його думку, військово-технічні відносини з державою, яка перебуває у стані війни, можуть мати негативні наслідки для Молдови.

Він закликав уряд пояснити, які саме зобов'язання бере на себе країна, які проєкти планують реалізувати та як парламент контролюватиме виконання домовленостей.

Представники керівної партії PAS відкинули ці застереження, звинувативши опозицію у політичних маніпуляціях.

Голова парламентської комісії з національної безпеки, оборони та громадського порядку Ліліан Карп нагадав, що саме Росія розпочала війну проти України, змусивши інші держави шукати нові способи захисту.

"Сьогодні ніхто, окрім України, не має такого досвіду протиповітряної оборони проти дронів. Щоб покласти край цій грубій маніпуляції, ви маєте знати: каталізатором став ваш батечко Путін, який, як то кажуть, не міг всидіти на місці й жити в мирі", – заявив Карп.

Своєю чергою голова парламенту Ігор Гросу наголосив, що подібні угоди спрямовані на збереження миру та зміцнення безпеки Молдови.

"Якби ви були при владі, тут справді стояли б російські танки, як скалка і ніж у спину українців. Але ми зберегли і зберігаємо мир та спокій і продовжимо це робити. Саме тому ми підписуватимемо договори з дружніми країнами, а не з агресорами та вбивцями", – заявив Гросу.

Попри суперечки між представниками влади та опозиції, парламент Молдови остаточно підтримав ратифікацію угоди 56 голосами. Документ створює основу для подальшого військово-технічного співробітництва між Києвом і Кишиневом протягом наступних п'яти років.

Нагадаємо, міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відкинув звинувачення опозиції щодо порушення нейтралітету країни через військово-технічну угоду з Україною. Він заявив, що критики документа просувають інтереси Росії та намагаються залишити країну беззахисною перед загрозами національній безпеці.

Як писав OBOZ.UA, президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність посилення співпраці Молдови, України та Румунії для захисту повітряного простору. За її словами, країни мають об'єднувати зусилля для протидії спільним загрозам безпеці.