Папа Лев XIV поговорив із Путіним: з яким проханням понтифік звернувся до диктатора РФ

Папа Лев XIV 16 жовтня провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним і попросив оголосити перемир’я, щоб доставити гуманітарну допомогу жителям Олешок на Херсонщині. Понтифік наголосив на критичній гуманітарній ситуації в місті та необхідності забезпечити цивільним можливість безпечно евакуюватися.

Про розмову повідомила газета Corriere della Sera з посиланням на пресслужбу Святого престолу. За її інформацією, Папа попросив про перемир’я для доставки продовольства й медикаментів, а також добровільної та безпечної евакуації мирного населення.

Лев XIV також підтвердив готовність Святого престолу сприяти діалогу та встановленню миру.

Ситуація в Олешках

За інформацією російського агентства "Інтерфакс", Путін під час розмови поклав відповідальність за складну гуманітарну ситуацію в Олешках на українську владу. Водночас він нібито підтримав намір Ватикану допомогти створити умови для безпеки жителів міста та організувати постачання життєво необхідних товарів.

Сторони домовилися взаємодіяти в цьому питанні. Водночас у повідомленні Святого престолу наголошується на необхідності припинення вогню для доставки допомоги та евакуації цивільних.

Олешки розташовані в Херсонській області й перебувають під російською окупацією. За наведеними в матеріалі даними, постачання продуктів харчування та медикаментів до міста заблоковане. Російська та українська сторони по-різному пояснюють причини гуманітарної кризи.

Попередня розмова

Це вже друга телефонна розмова Лева XIV із Путіним. Уперше вони поспілкувалися 4 червня 2025 року, менш ніж через місяць після обрання Роберта Превоста Папою Римським.

Тоді Кремль заявив про намір продовжувати контакти з Ватиканом. Путін висловив готовність до досягнення миру політичними й дипломатичними засобами, водночас звинувативши Київ у прагненні до ескалації. У Святому престолі зі свого боку закликали Росію зробити крок назустріч миру.

Місія Ватикану

Ватикан продовжує працювати над гуманітарними питаннями, пов’язаними з війною в Україні. Серед основних напрямів – обміни полоненими, повернення цивільних і дітей, а також допомога людям, які опинилися в небезпечних умовах.

Наприкінці вересня кардинал Маттео Дзуппі завершив триденну поїздку до Москви. Під час візиту він відвідав місце утримання та зустрівся з українськими військовополоненими. За словами кардинала, це дало йому змогу особисто поговорити з деякими полоненими, перевірити їхній стан і передати підтримку від Папи.

Під час цієї ж поїздки Дзуппі обговорював ситуацію в Олешках із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Кардинал також порушував питання створення гуманітарного коридору, який допоміг би захистити цивільне населення.

Переговори про мир

Наприкінці серпня до Москви приїжджав архієпископ Пол Річард Ґаллагер, секретар Святого престолу з питань відносин із державами. Він зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і наголосив, що війну не можна завершити військовими засобами.

Ґаллагер заявив про необхідність створення умов для політичного й дипломатичного процесу та припинення бойових дій. Лавров, зі свого боку, подякував Святому престолу за його позицію щодо ситуації в Україні.

Лев XIV також неодноразово заявляв про готовність Ватикану прийняти переговори між сторонами. Понтифік закликає до справедливого й тривалого миру та наголошує на необхідності діалогу.

Ватикан раніше вже надавав майданчик для таємних переговорів між представниками США й Куби. У грудні 2014 року делегації двох країн зустрічалися там перед оголошенням про подолання багаторічного протистояння.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що головний дипломат Ватикану відвідав костел святого Миколая в Києві.