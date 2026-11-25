ПАЧЕС засуджує політику РФ щодо мілітаризації, ідеологічної обробки, депортації та примусового переміщення українських дітей, – віцеспікерка Олена Кондратюк

Парламентська Асамблея Чорноморського економічного співробітництва на своєму засіданні ухвалила Спільну заяву "Про повернення українських дітей та їх захист від незаконної депортації, примусового переміщення, ідеологічної обробки та мілітаризації".

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За її словами, проєкт заяви напрацювала і представила парламентська делегація України в ПАЧЕС. Резолюцію разом з Україною підтримали Азербайджан, Албанія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Румунія.

Коментуючи зміст резолюції, Віцеспікерка Олена Кондратюк зазначила, що ПАЧЕС засуджує триваючу агресивну війну російської федерації проти України та порушення прав українських дітей. Крім того, Асамблея підтримує виконання резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй A/RES/ES 11/9 "Повернення українських дітей", ухваленої 3 грудня 2025 року.

"ПАЧЕС заохочує уряди, у координації з Україною та через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, продовжувати дипломатичну, технічну та фінансову підтримку заходів із розшуку, верифікації, посередництва, повернення та реінтеграції дітей", – повідомила Олена Кондратюк.

Вона додала, що ухвалена резолюція також закликає парламенти держав-членів ПАЧЕС, у межах їхніх повноважень, проводити слухання та здійснювати регулярний парламентський контроль за заходами урядів, спрямованими на розшук, повернення та захист українських дітей.

"Важливо, що ПАЧЕС закликає держави-члени засуджувати на належному рівні політику російської федерації щодо мілітаризації, ідеологічної обробки, депортації та примусового переміщення українських дітей. А також сприяти притягненню до відповідальності за злочини, вчинені проти українських дітей, шляхом ухвалення законодавства, виділення фінансування та здійснення парламентського нагляду за діяльністю урядів", – підкреслила Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Окремо, за її словами, ПАЧЕС закликає парламенти держав-членів співпрацювати зі своїми урядами з метою сприяння запровадженню цільових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, відповідальних за порушення прав українських дітей. Зокрема шляхом ухвалення відповідного законодавства та здійснення парламентського контролю.

"З метою змусити російську федерацію припинити свою злочинну політику щодо українських дітей ПАЧЕС також заохочує координацію таких санкцій між різними юрисдикціями для запобігання неузгодженості підходів", – наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка подякувала постійній делегації Верховної Ради в ПАЧЕС за проведену роботу з підготовки та адвокації ухвалення цієї резолюції.

"Дякуємо за позицію усім державам-членам ПАЧЕС, які підтримали цей важливий документ. Українська парламентська дипломатія проактивно та ефективно використовує усі свої можливості, щоби посилювати тиск на росію з метою повернення українських дітей та захисту їх прав. Маємо зупинити той геноцид, який держава-агресор і окупант вчиняє проти українських дітей. Мусимо разом працювати над притягненням всіх винних до відповідальності", – підкреслила Віцеспікерка Олена Кондратюк.