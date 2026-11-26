"Означало б участь НАТО у війні": президент Румунії зробив різку заяву про збивання цілей над Україною

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що збиття російських ракет і безпілотників силами НАТО над територією України означало б залучення Альянсу до війни. Водночас він наголосив, що наразі жодного рішення щодо реалізації відповідної ініціативи Польщі не ухвалено.

Про це румунський лідер заявив перед позачерговим засіданням Європейської ради в Брюсселі, повідомляє Digi24. За його словами, румунські державні структури аналізували можливі наслідки такого кроку близько року тому.

Що президент Румунії сказав про збиття російських цілей над Україною

Відповідаючи на запитання журналістів щодо польської пропозиції, Дан послався на результати попереднього аналізу, проведеного в Румунії.

"Коли ми проводили цей аналіз приблизно рік тому, висновок полягав у тому, що це означало б участь у війні на боці однієї зі сторін. Якщо щось змінилося, я повідомлю вам, але саме це мені відомо з обговорень, які на той момент відбувалися в румунських державних структурах", – зазначив президент.

Крім того, Дан повідомив, що під час неформальних переговорів із європейськими лідерами у Брюсселі планує порушити питання безпеки в Чорному морі.

Він нагадав, що після його розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Альянсі провели окреме засідання, присвячене цій темі. Питання чорноморської безпеки також регулярно обговорюють під час зустрічей із союзниками.

Що відомо про пропозицію Польщі

Раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Польща запропонувала союзникам розглянути можливість збиття російських ракет над Україною, якщо вони прямують у бік території НАТО.

За інформацією видання, деякі держави підтримали відповідну ініціативу. Однак обговорення мало попередній характер, а конкретних заходів у межах потенційної відповіді Альянсу поки не розглядали.

Реалізація такої пропозиції передбачала б передачу Україною відповідних попереджень НАТО та надання доступу до свого повітряного простору.

Водночас для такого кроку необхідна одностайна згода всіх країн – членів Північноатлантичного альянсу, якої, за словами джерел Bloomberg, наразі немає.

Нагадаємо, Польща планує створити безпольотну зону вздовж кордону з Україною, яка охоплюватиме територію на кілька десятків кілометрів углиб країни. Це має допомогти польським військовим виявляти потенційні повітряні загрози та ухвалювати рішення щодо їх знищення.

Як писав OBOZ.UA, колишній міністр оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що польські військові могли б збивати російські ракети та безпілотники над Україною, якщо вони прямують у напрямку польського кордону. Однак для цього необхідно внести зміни до законодавства та досягти відповідних домовленостей із Києвом.