"Оцінює компроміси": у США пояснили, чому Трамп не поспішає з новими санкціями проти РФ

Рішення щодо можливих тарифів для найбільших покупців російської нафти президент США Дональд Трамп, за словами міністра енергетики Кріса Райта, ухвалюватиме після оцінки наслідків для економіки та енергетичних цін.

Райт заявив про це в інтерв’ю програмі Face the Nation with Margaret Brennan, яке CBS News випустила 4 жовтня 2026 року. Йшлося, зокрема, про можливе введення тарифів проти Китаю та Індії за купівлю російського пального.

Рішення наприкінці терміну

Ведуча нагадала, що через законопроєкт Ліндсі Грема Трамп має до 18 жовтня визначитися, чи застосовувати тарифи проти найбільших покупців російського пального – Китаю та Індії.

Райт не став прогнозувати рішення президента. За його словами, Трамп "залишає кожне рішення до кінця" і перед ухваленням оцінює можливі компроміси.

"Він оцінюватиме компроміси. Він невтомно працював, щоб спробувати закінчити цю війну", – сказав міністр.

Райт додав, що припинення війни, на його думку, могло б не лише зменшити кількість загиблих, а й суттєво знизити ціни на енергоносії.

Ціна санкцій

За словами міністра, Трамп одночасно намагається зберігати хороші відносини з Китаєм і використовувати доступні важелі для припинення війни. Райт зазначив, що ситуація у відносинах із Пекіном, на його оцінку, розвивається "досить добре", однак питання впливу на країни, які купують російську нафту, залишається відкритим.

"Треба дивитися на кожен важіль, який у вас є, щоб довести цей убивчий конфлікт до кінця", – пояснив він.

Райт відмовився сказати, чи запровадить Трамп тарифи проти Китаю та Індії, а також чи рекомендував би президенту зробити це.

Окремо міністр заявив, що Трамп постійно розглядає різні варіанти дій. За його словами, президент щодня обговорює з представниками адміністрації способи знизити ціни на енергоносії та водночас тиснути на сторони війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, у середу, 16 вересня, у Палаті представників (нижня палата Конгресу США) відбулося фінальне голосування за законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Зрештою депутати підтримали документ, віддавши за нього 262 голоси.