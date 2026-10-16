Блог | Оцінка майна як інструмент економічного розвитку та європейської інтеграції України

14 жовтня 2026 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт № 13435 "Про оцінку майна". Для мене це важливий етап системної реформи оціночної діяльності, над якою ми працювали тривалий час. Текст проголосованого законопроєкту доступний на офіційному вебпорталі Верховної Ради України: законопроєкт № 13435 "Про оцінку майна".

Ця реформу ширше, ніж оновлення законодавства у професійній сфері. Її значення пов’язане з якістю економічних рішень, управлінням державними активами, захистом майнових прав і взаємодією України з бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами.

Реформа оцінки майна – це складова модернізації економіки та формування сучасних правил управління активами.

Її успішність визначатиметься не лише ухваленням закону, а й тим, як нові положення працюватимуть на практиці та наскільки зрозумілими будуть для учасників ринку.

Чому оцінка майна має стратегічне значення

Оцінка майна є основою багатьох економічних рішень – від приватизації та управління державним майном до корпоративних трансформацій, кредитування й залучення інвестицій.

Вартість активу впливає на управлінські рішення, інвестиційну привабливість підприємства та параметри фінансових операцій. Тому принципове значення мають обґрунтованість висновків, якість вихідних даних і можливість перевірити застосовані підходи.

Особливої уваги потребує державний сектор. Приватизація, реорганізація підприємств, корпоратизація та інші операції з державним майном мають ґрунтуватися на об’єктивному визначенні вартості й належному документуванні процедур.

В умовах війни та майбутнього відновлення України оцінка також має забезпечувати економічне підґрунтя рішень щодо відновлення пошкоджених активів, використання ресурсів, залучення фінансування та реалізації інвестиційних проєктів. Це важливо для захисту майнових інтересів держави, бізнесу та громадян.

Законодавча реформа: від зміни правил до зміни підходів

Реформування системи оцінки потребувало комплексного підходу – перегляду принципів регулювання, професійної підготовки, відповідальності та організації діяльності оцінювачів.

Під час координації роботи над законодавчими змінами для мене було важливо врахувати міжнародний досвід, особливості українського ринку, потреби держави та позицію професійної спільноти. Відповідні підходи відображені в проголосованому законопроєкті № 13435, який має стати основою оновлення системи оцінки майна.

Нашим завданням було сформувати модель, що поєднуватиме незалежність оцінювача, професійні стандарти та відповідальність за результати роботи. Водночас ці елементи мають діяти разом із підготовкою фахівців, професійним самоврядуванням і належним регулюванням ринку.

Навіть якісне законодавство не забезпечить результату автоматично. Потрібні зрозумілі правила, належна організація їх виконання та готовність учасників ринку застосовувати нові механізми.

Міжнародні стандарти як основа професійної взаємодії

Важливим напрямом реформи є наближення української системи оцінки до міжнародних і європейських підходів.

Зіставна методологія та зрозумілі правила мають значення для іноземних інвесторів, фінансових установ і міжнародних партнерів. Водночас європейська інтеграція не повинна зводитися до механічного перенесення іноземних моделей. Необхідно враховувати українські правові умови, структуру ринку та практичні потреби економіки.

Справжнє наближення до європейських практик відбувається тоді, коли міжнародні стандарти стають частиною щоденної роботи оцінювачів. Саме тому важливо належно імплементувати положення проголосованого законопроєкту № 13435 у професійну практику. Це також розширює можливості українських фахівців для міжнародної взаємодії.

Професійне самоврядування, компетентність і відповідальність

Реформа має приділяти належну увагу професійному самоврядуванню, підготовці оцінювачів і підвищенню їхньої кваліфікації.

Самоврядування є інструментом розвитку професії та формування культури, заснованої на компетентності й доброчесності. Водночас незалежність оцінювача має поєднуватися з готовністю обґрунтувати застосовані підходи, вихідні дані, припущення та дотримання встановлених вимог.

Сучасний оцінювач повинен уміти не лише застосовувати методики, а й аналізувати ринкову інформацію, критично оцінювати дані, аргументувати висновки та належно документувати результати роботи.

Як експертка й лекторка, я приділяю особливу увагу професійному навчанню. Впровадження законодавчих змін потребуватиме не тільки ознайомлення з новими нормами, а й розуміння їхньої суті та практичних наслідків.

Цифровізація та вдосконалення процедур

Цифрові інструменти можуть скоротити адміністративні процедури, упорядкувати інформацію, полегшити взаємодію між учасниками ринку та забезпечити простежуваність окремих процесів у межах законодавства.

Водночас технології не замінюють якісних даних, захисту інформації, належного нормативного забезпечення та професійного судження. Тому цифровізацію слід розглядати як інструмент підвищення ефективності, а не як самодостатню гарантію результативності системи.

Подальше нормативне й організаційне забезпечення цифрових процедур має враховувати положення ухваленого законопроєкту та практичні потреби учасників ринку.

Досудове врегулювання спорів: можливість для конструктивного діалогу

У сфері оцінки можуть виникати розбіжності щодо методології, вихідних даних, припущень або висновків. Учасники мають отримати зрозумілі механізми розгляду таких питань до звернення до суду, якщо це відповідає характеру спору та вимогам законодавства.

Ефективність досудового врегулювання залежатиме від чіткості процедур, неупередженості та компетентності залучених осіб. Водночас такі механізми не повинні обмежувати право на судовий захист або підміняти передбачені законом способи захисту прав.

Їхнє призначення – сприяти конструктивному вирішенню розбіжностей і зробити взаємодію учасників ринку більш передбачуваною. Практичне значення цих механізмів можна буде оцінити після набрання законом чинності та початку його застосування.

Нові можливості для українських оцінювачів

Розширення міжнародної професійної взаємодії створює перспективи для обміну досвідом, розвитку компетентності та підвищення конкурентоспроможності українських фахівців.

Відкритість професійного ринку має поєднуватися з вимогами до компетентності, якості послуг і відповідальності. Міжнародна взаємодія може стимулювати оцінювачів удосконалювати знання, розвивати практичні навички та працювати за сучасними стандартами.

Водночас практичні результати залежатимуть від умов допуску до професії, застосування відповідних правил і готовності фахівців працювати в оновленому середовищі.

Від ухвалення закону до реального результату

Ухвалення законопроєкту – важливий етап реформи, але не її кінцева мета. Результативність залежатиме від узгодженості регуляторних процедур, професійної підготовки оцінювачів, розвитку самоврядування та готовності держави, бізнесу й фахівців працювати за оновленими правилами.

Особливого значення набуває професійний діалог між державними інституціями, оцінювачами, бізнесом та іншими заінтересованими сторонами. Необхідно забезпечити зрозумілість вимог, практичну придатність процедур і можливість своєчасно реагувати на проблеми під час їх застосування.

Важливо розмежовувати факт ухвалення законопроєкту та завершення законодавчої процедури. Після голосування необхідно відстежувати підписання, офіційне оприлюднення та набрання чинності законом.

Система оцінки як основа економічних рішень

Україні потрібна система оцінки, яка забезпечуватиме обґрунтованість рішень щодо активів, передбачуваність правил для бізнесу, захист майнових прав громадян і належні умови для міжнародної співпраці.

Формування такої системи є спільним завданням держави, професійної спільноти та всіх учасників ринку. Міжнародні стандарти, компетентність, незалежність, доброчесність і належне регулювання мають працювати як взаємопов’язані елементи.

Для мене принципово важливо, щоб реформа стала не просто зміною законодавчих норм, а практичним кроком до ефективнішого управління активами та розвитку професійного середовища. Законопроєкт № 13435 є важливою основою для цього процесу, але його реальне значення визначатиметься якістю подальшої імплементації та правозастосування.

Саме в цьому я бачу стратегічне значення реформи: оцінка майна має стати надійною основою економічних рішень, ефективного управління активами та європейського майбутнього України.