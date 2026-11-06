Орбан у молодості був інформатором спецслужб: його доноси можуть зберігатися в Москві – медіа

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у молоді роки, ймовірно, співпрацював зі спецслужбами комуністичного режиму та писав доноси на товаришів по службі. Три рукописні агентурні звіти, які нібито належали Орбану, у 1990 році бачив тодішній прем'єр-міністр Угорщини Міклош Нємет.

Документи містили спостереження за товаришами Орбана по службі, зокрема щодо їхньої поведінки та поглядів. Про це йдеться в заяві Нємета від 30 березня 2026 року, на яку посилається угорський журналіст Саболч Пані у своєму розслідуванні.

Які документи могли свідчити про співпрацю Орбана зі спецслужбами

У своєму розслідуванні Саболч Пані наводить свідчення Міклоша Нємета, який очолював уряд Угорщини у 1988–1990 роках.

У заяві колишній прем'єр згадує зустріч, що відбулася в березні 1990 року, незадовго до перших вільних виборів до Національних зборів. За його словами, тодішній міністр оборони Ференц Карпаті передав йому три оригінальні агентурні звіти, написані від руки та підписані. Як стверджувалося, їхнім автором був Віктор Орбан.

У документах містилися спостереження за товаришами Орбана по службі під час проходження ним строкової служби в Залаегерсегу. Звіти стосувалися їхньої поведінки, а також політичних, сексуальних і релігійних поглядів.

Чи підтвердив Нємет справжність доносів

Водночас Міклош Нємет наголосив, що не мав можливості перевірити особу автора документів, а також автентичність почерку та підпису. Хоча, за його словами, йому здавалося, що він їх упізнав.

Після зустрічі колишній прем'єр повернув документи Ференцу Карпаті та не залишив собі копій. Згодом звіти зникли, тому їхнє нинішнє місце перебування невідоме. За припущенням, оригінали можуть зберігатися в Москві.

Журналіст звернувся по коментар до речника Віктора Орбана. Той назвав оприлюднену інформацію фейком.

Чому інформацію оприлюднили лише тепер

Міклош Нємет поділився цими свідченнями після зміни влади в Угорщині та змін у законодавстві, які дали змогу оприлюднити відповідні матеріали.

За словами колишнього прем'єра, останніми роками він чекав на законодавчі зміни, що дозволили б передати документи, які перебували в його розпорядженні, до архіву.

У вересні, після ухвалення урядом Угорщини закону про розширення доступу до державних документів, Нємет передав ці матеріали до архіву.

Водночас доля трьох оригінальних звітів, які, за його свідченнями, йому передавали у 1990 році, залишається невідомою.

Як повідомляв OBOZ.UA, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче, аби наступним генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй став колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його кандидатуру можуть підтримати також Китай і Росія. Рішення щодо того, що Орбан висуватиме свою кандидатуру, поки остаточно не ухвалене.