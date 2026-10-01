Одних заморожених активів РФ не вистачить: стало відомо, де Україна планує брати решту коштів для відбудови

Заморожених російських активів буде недостатньо для компенсації всіх збитків, завданих Україні Росією. Тому для фінансування відновлення країни необхідно залучати додаткові внески держав-партнерів та створити прозорий фінансовий механізм виплат компенсацій.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький у коментарі Укрінформу в Страсбурзі. Він нагадав про ухвалену 30 вересня ПАРЄ резолюцію, яка зокрема стосується використання російських державних активів для виплати Україні

Російських активів недостатньо для всіх компенсацій

Точицький наголосив, що заморожені російські державні активи можуть стати одним із джерел фінансування компенсацій Україні, однак їхнього обсягу не вистачить для покриття всіх завданих збитків.

"Очевидно, що заморожених активів не вистачить для компенсації всіх завданих Україні збитків. Однак ключове питання – ефективне управління цими коштами", – зазначив дипломат.

За його словами, передусім необхідно ухвалити політичне та юридичне рішення щодо можливості використання заморожених російських активів. Для країн, у юрисдикції яких перебувають ці кошти, також важливо сформувати спільний європейський підхід і забезпечити належний правовий захист відповідних національних рішень.

ПАРЄ рекомендувала створити спеціальний фінансовий механізм

30 вересня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію та рекомендацію щодо виконання рішень ЄСПЛ стосовно Росії. Документи, зокрема, стосуються використання російських державних активів для забезпечення виплати присудженої судом справедливої сатисфакції у справах проти РФ.

Окремо ПАРЄ рекомендувала створити під егідою Ради Європи спеціальний фінансовий механізм. Він, зокрема, має забезпечувати виплату компенсацій Україні за рішеннями ЄСПЛ у міждержавних справах.

За словами Точицького, паралельно з ратифікаційним процесом щодо Міжнародної компенсаційної комісії необхідно вже зараз визначати додаткові джерела фінансування та готувати практичні механізми її роботи.

Україна розраховує на внески держав-партнерів

Постійний представник України при Раді Європи зазначив, що держави-члени організації та її партнери, зокрема Канада, виходять із того, що фінансування потреб України не може обмежуватися лише російськими активами.

Тому країни-партнери мають передбачати додаткові внески у власних державних бюджетах. Йдеться про кошти, які можуть бути спрямовані на механізми компенсації та відновлення України.

"Одним із можливих інструментів є Банк розвитку Ради Європи", – сказав Точицький.

Водночас за його словами, для держав-донорів необхідно забезпечити чітке розуміння того, як саме працюватиме система фінансування. Зокрема, має бути зрозуміло, куди надходитимуть їхні внески – до якого фонду чи фінансової установи, за якими правилами розподілятимуться кошти та яким чином працюватиме механізм відшкодування.

Як повідомляв OBOZ.UA, на тлі затягування війни та постійних російських атак Україна пропонує Євросоюзу залучити всі заморожені суверенні активи РФ для покриття військово-фінансового дефіциту в бюджеті України.