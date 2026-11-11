"Обмінялися позиціями": путінський перемовник зробив заяву після зустрічі в Абу-Дабі

Українська, американська та російська делегації провели переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 та 11 листопада. За їхніми підсумками сторони обмінялися позиціями, однак порозуміння вдалося досягти не з усіх питань.

Про це заявив помічник російського диктатора Володимир Мединський, який очолював делегацію РФ. Основні його заяви за підсумками зустрічі наводить TAAC.

"Ми обмінялися позиціями, десь знайшли взаєморозуміння, десь – ні", – зазначив він.

За словами Мединського, головною темою переговорів стала європейська система безпеки. Також російський перемовник повідомив, що Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими. Деталі домовленості, за його словами, оголосять найближчим часом.

Крім того, Мединський наголосив на необхідності обговорити майбутню систему безпеки в Європі після завершення війни в Україні. Він заявив, що Росія вважає правильним порушувати це питання вже зараз.

Мединський зазначив, що війна в Україні "виявила серйозні недоліки європейської системи безпеки", тому її необхідно переглянути комплексно. За його словами, "пластирем не обійдешся". Він також наголосив, що нова система має бути справедливою та не створювати загроз для інших країн.

Окремо російський перемовник звинуватив європейські країни у сприянні масовій загибелі мирного населення та "колективному обмані українського народу".

Водночас він заявив, що в Абу-Дабі не спілкувався з представниками європейських країн, додавши, що статус європейців у межах переговорів йому незрозумілий.

Мединський також заявив, що Росія не бачить предмета для розмови з Європою, оскільки не отримувала від неї жодних пропозицій. Водночас він зазначив, що європейські країни зможуть долучитися до мирних переговорів, коли в них "прокинеться совість".

Натомість американських посланців російський перемовник назвав щирими й ефективними людьми. Він висловив їм вдячність від імені РФ та заявив, що європейцям варто повчитися в представників США реалізму й прагнення до миру.

Що передувало

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі розпочалися 10 листопада. Перший день зустрічі тривав близько 4,5 години, після чого сторони домовилися продовжити роботу наступного ранку.

Перед тристоронньою зустріччю відбулися консультації за участю представників України, європейських країн, НАТО та Єврокомісії. До них також долучилися спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Серед головних тем обговорення були припинення вогню, безпекові гарантії для України та кроки для завершення війни. Зокрема, Віткофф наголосив, що будь-які домовленості між Києвом і Москвою мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також передбачати гарантії безпеки для неї.