"Обмін думками був плідним": Віткофф розповів про результати зустрічі представників України, США та Європи в Маямі

У Маямі відбулася зустріч за участі представників США, України, "європейської трійки" та Європейської Комісії. На ній обговорювалися потенційні шляхи деескалації та завершення російсько-української війни.

Зокрема, у фокусі уваги були як можливі "короткострокові заходи" на кшталт експорту зерна, енергетичного "перемир'я", так і фундаментальні речі на кшталт гарантій безпеки. Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав зустріч "продуктивною".

Що Віткофф сказав про зустріч у Маямі

"Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки, "трійки ЄС", Європейської Комісії, України та НАТО зустрілися в Маямі та провели конструктивні обговорення щодо потенційних шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими та просування зусиль до міцного і тривалого миру", – наголосив Віткофф.

За його словами, учасники зустрічі обговорили "широкий спектр питань", від "енергетичного перемир'я" та відновлення експорту зерна перед приходом зими – до гарантій безпеки для України та Європи задля уникнення майбутніх конфліктів.

Обговорювалися, за словами Віткоффа, також "підтримка повоєнної відбудови України та економічного процвітання, включно з приєднанням до ЄС".

Вже традиційно після переговорів Віткофф зобразив повний захват їх резулттатаии.

"Обмін думками був продуктивним і допоміг визначити напрями для подальшого дослідження напередодні наступної взаємодії Сполучених Штатів з Росією. Учасники підтвердили свою спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль для досягнення стійкого миру, який зміцнює безпеку та створює можливості для тривалої стабільності й процвітання", – написав спецпредставник Трампа.

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Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні стало відомо, що Віткофф і Кушнер можуть відвідати Москву з "новими ідеями" щодо миру в Україні. За даними Axios, саме цій поїздці мала передувати зустріч спецпосланців з українськими та європейськими посадовцями у Маямі.