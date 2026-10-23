"Обмеження швидкості для Starlink досі діють": Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Відео

Президент України Володимир Зеленський разом із командою провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони обговорили результати зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі, а також те, як досягти прогресу в дипломатії в листопаді.

Про це Зеленський розповів, виступаючи у Hudson Institute. Він підтвердив домовленість провести тристоронню зустріч – Україна, Америка та Росія – на рівні команд. Її планують організувати в першій половині листопада.

"Ми готові зустрітися в будь-який день, навіть завтра. Але все залежить від росіян. Ми також очікували на тристоронню зустріч у жовтні. Але цього не сталося, бо росіяни вигадали чергову причину, щоб не зустрічатися", – заявив гарант.

Він наголосив, що тепер усім нам потрібно зосередитися на тому, щоб ці зустрічі відбулися. Над цим треба працювати разом з Америкою, Європою та всіма нашими партнерами.

"Чи можуть вони відбутися без Америки або без американського тиску на Росію? Напевно, ні. Саме тому ми дуже розраховуємо на те, що Америка й надалі триматиме це питання в пріоритеті на всіх рівнях. І нам потрібно перейти від тристоронніх переговорів на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на цьому рівні", – сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що обмеження для Starlink і Starshield в Україні досі діють, необхідну швидкість не відновили.

Водночас постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет теж затримується. Ми чекаємо на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість, але вони досі не надходять.

"Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня. Усе це відбувається, поки ми продовжуємо досить успішні операції на фронті. Ми й далі тримаємо оборону. Стало складніше – частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості. Але наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди", – зазначив президент.

Зеленський додав – він дуже хоче, аби відносини Україною зі США та всіма іншими нашими партнерами були міцними, справді дружніми й без непорозумінь. Без сильної Америки, якій не байдуже, що відбувається у світі, світ однозначно був би гіршим, сказав він.

"Цими днями люди запитують, чому Україна говорить зі світом більш відкрито і прямо. Відповідь проста. Ми хочемо, щоб нас розуміли – суспільства, народи, якомога більше людей. Коли люди розуміють, що насправді відбувається, політичні лідери можуть обрати сильніший шлях – той, який справді може наблизити мир. А миру ми хочемо понад усе", – резюмував глава держави.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску через обмеження Starlink для України. Глава Білого дому просив мільярдера зняти їх для вйськової версії цієї системи зв'язку – Starshield.

Наступного дня зв'язок не переривався на вищих, ніж досі, швидкостях, хоча повністю система функціональність не відновила.