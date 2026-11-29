Новий уряд в Ізраїлі – перспективи відносин з Україною та продовження війни проти Ірану

27 жовтня відбулись парламентські вибори в Ізраїлі, які зафіксували відсутність перемоги будь-якого з основних блоків – "Лікуд" чинного прем’єра Біняміна Нетаньягу або опозиційного "Яшар", який очолює Гаді Айзенкот, що означає що жоден із політичних блоків не отримав більшості в Кнесеті, необхідного для формування уряду. Згідно з опублікованими результатами "Лікуд" посів перше місце, отримавши 27 мандатів зі 120 місць в парламенті, на другому місці знаходиться партія "Яшар", якій дістається 21 мандат. Загалом блок "Лікуд" та ультраправих та релігійних партій отримав 53 місця, а опозиційні сили разом – 48 мандатів. Ще 19 депутатських крісел отримують арабські партії.

Опозиція отримала доручення сформувати майбутній уряд

Однак стає зрозумілим, що ймовірність формування уряду для блоку Айзекота вища, адже президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ на початку листопада доручив сформувати новий уряд саме опозиції, яка має потенційну можливість домовитися з арабськими партіями, які мають спільне бачення щодо припинення війни з Іраном. Це є можливим лише завдяки тому, що у блока Айзенкота відносини з арабськими партіями також напружені, але вони не відверто ворожі, як у випадку відносин арабських партій з блоком чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Крім того, сам Нетаньягу через громадську думку та медіа прагнув всіляко перешкодити перемовинам опозиції з арабськими партіями з метою отримати можливість перевиборів, які б дозволили "Лікуд" та його союзникам отримати більше місць в парламенті, однак поки ці спроби не отримали успіху.

Опозиція та арабські партії успішно обрали спікера, демонструючи здатність домовлятись

Відтак можна констатувати, що на цей момент опозиційні сили розглядають в якості робочого варіанту створення уряду меншості без входження арабських партій у Кабінет міністрів, але за їх зовнішньої підтримки. Повідомляється що Айзенкот визначив низку умов співпраці з арабськими партіями, основними серед яких є згода на визнання ХАМАСу терористичною організацією та необхідності ліквідації її військового крила. Тому головним питанням у процесі формування парламентської коаліції та уряду є те, чи зможе опозиція знайти баланс з арабськими партіями проти спільного ворога – правого блоку, очолюваного Нетаньягу. Відтак першим викликом, який був успішно подоланий, стало обрання спікера майбутнього складу парламенту, під час якого обидві арабські партії "Раам" та "Об’єднаний список" підтримали кандидатуру Матана Кагана від опозиції, що дозволило тому перемогти кандидата від "Лікуду" Офіра Каца. Таким чином, успішне обрання спікеру стало першою перемогою опозиції та наблизило ймовірність того, що Айзенкоту вдасться сформувати уряд до встановленого терміну 6 грудня 2026 року.

Перспективи ескалації війни з Іраном та ймовірність угоди щодо Ормузької протоки

Варто зазначити, що основним питанням, яке привертає увагу фактично всього світу, є перспективи продовження війни з Іраном. Наразі не можна дати однозначних прогнозів по рішеннях Айзенкота як кадрового військового і колишнього начальника Генштабу ізраїльської армії. Наразі лідер опозиції не заперечує того очевидного факту що Іран є екзистенційним ворогом Ізраїлю, однак у своїй передвиборчій кампанії він виступав проти посилення ударів та військової ескалації, що сприятиме зниженню цін на нафту в Ізраїлі та світі. Відтак в разі втратою прем’єрського крісла Біньяміном Нетаньягу США залишаться в ситуації, де підтримка Ізраїлю може значно знизитись, що поставить під сумнів і без того малоефективну військову операцію Пентагону проти Ірану. При цьому з січня 2027 має запрацювати новий склад Конгресу, який може призупинити фінансування військових дій проти Ірану, що може створити передумови для досягнення нової угоди щодо Ормузької протоки, про ще нещодавно вже писало наше видання. Можна впевнено прогнозувати, що в такому разі угода з Іраном буде ще більш програшна для Вашингтону, пропри те адміністрація президента Трампа наразі обрала сценарій продовження блокади.

Айзенкот та його потенційна політика щодо України

Однак головним питанням для нас залишається те, яку політику стосовно України можна очікувати від нового ізраїльського уряду. За весь час перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді його була доволі прогнозованою і вельми скептичною щодо України. Водночас він всіляко уникав конфронтації за Росією, лобіювавши свого часу рішення, щоб російські війська залишалися в Сирії, натомість Айзенкот виступає за їхнє повне виведення з регіону. Потенційна політика майбутнього уряду Айзенкота щодо України на цей момент не є чітко визначеною, однак жодних ознак погіршення ставлення до України в риториці опозиції не прослідковується. Відтак можна констатувати, що особисто Айзенкот займає обережну позицію щодо України, з самого початку війни виступаючи проти передачі Україні ізраїльської зброї, зокрема систем протиповітряної оборони "Залізний купол".

Водночас ще з 2022 року Айзенкот (як кадровий військовий) публічно відзначав успіхи України у відбитті російської агресії, і що міжнародна підтримка суттєво впливає на її здатність оборонятися. Позитивним моментом є те, що Айзенкот не має таких особистих відносин із Володимиром Путіним, як Біньямін Нетаньягу, що вже може стати на заваді російським інтересам в регіоні Близького Сходу. Відтак на даний час поки що немає підстав називати Айзенкота ані проросійським або проукраїнським політиком, а його позиція в майбутньому уряді буде визначатись в першу чергу інтересами безпеки самого Ізраїлю.