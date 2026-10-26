"Нова глава в історії країни та народу": Зеленський привітав "Студенський список" з перемогою на виборах у Сербії

Президент України Володимир Зеленський привітав опозиційний рух "Студентський список" із перемогою на дострокових парламентських виборах у Сербії. Він назвав результати голосування новою главою в історії країни та її народу, побажав Сербії успіху, розвитку й теплих відносин із європейською спільнотою.

Про це Зеленський написав у соцмережі X. Президент також подякував Сербії за повагу до українського народу, держави та незалежності й заявив про готовність України надалі розширювати співпрацю із Сербією.

Зеленський побажав Сербії розвитку та зближення з Європою

За словами Зеленського, результати голосування можуть відкрити нову сторінку в історії Сербії. Він побажав країні успішного розвитку та "теплих відносин із європейською спільнотою".

"В Україні ми дякуємо Сербії за повагу до нашого народу, нашої держави та нашої незалежності", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна вітає спільні досягнення, які зміцнюють суспільства та створюють для людей більше можливостей. За його словами, Київ готовий продовжувати розширювати співпрацю із Сербією.

"Нехай здійсняться всі добрі сподівання народу Сербії", – додав Зеленський.

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"Студентський список" здобув більшість на дострокових виборах

Парламентські вибори в Сербії відбулися 25 жовтня після майже двох років масштабних студентських протестів. За актуальними даними Республіканської виборчої комісії, після опрацювання понад 8,1 тисячі виборчих дільниць "Студентський список" отримав 52,65% голосів, тоді як список "Александар Вучич – Об’єднана Сербія" – 39,22%. Явка становила 68,78%.

Попередні оцінки та проєкції дають "Студентському списку" близько 140–141 мандата у 250-місній Народній скупщині. Це достатньо для самостійної більшості без необхідності формувати коаліцію з іншими політичними силами. За проєкцією Ipsos і CeSID, "Студентський список" може отримати 141 місце, тоді як список "Об’єднана Сербія" – 103 мандати.

Таким чином, студентський рух, який виник як протестна сила, отримав можливість самостійно сформувати парламентську більшість. Після завершення всіх виборчих процедур новообраний парламент має сформувати своє керівництво, після чого розпочнеться процес створення нового уряду.

Вибори стали наслідком майже дворічних протестів

Дострокове голосування стало результатом тривалого протистояння студентського руху з владою. Масові протести розпочалися після трагедії на залізничному вокзалі в Новому-Саді у листопаді 2024 року, коли внаслідок обвалу навісу загинули 16 людей. Студенти вимагали розслідувати обставини трагедії, притягнути винних до відповідальності та посилити боротьбу з корупцією.

Згодом протести переросли у ширший рух проти політики влади та системи управління, яку учасники акцій пов’язували з корупцією та тиском на опозицію. За майже два роки студентський рух перетворився на головну політичну силу, здатну кинути виклик табору Александра Вучича.

Після завершення голосування Вучич визнав поразку. Він заявив, що "Студентський список" переміг і, за його оцінкою, мав отримати від 135 до 140 місць у парламенті, тоді як його політичний табір – близько 105.

Перемога "Студентського списку" стала найважливішою зміною у сербській політиці за останні роки та відкрила шлях до формування нового уряду. Остаточний розподіл мандатів визначать після завершення підрахунку голосів і виборчих процедур.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні парламентських виборів у Сербії відбулися масові мітинги. Їхні учасники – близько 150 000 прихильників студентського руху Сербії – вимагали під час недільного голосування припинити багаторічне правління правопопулістської Сербської прогресивної партії (СПС) Вучича, а також викорінити корупцію шляхом створення спеціального поліцейського підрозділу; звільнити з МВС усіх, хто брав участь у незаконному придушенні протестів або пов’язаний з організованою злочинністю; провести реформу ЗМІ.