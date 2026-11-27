"Ніхто не знав": в Італії заявили, що Україна не узгодила операцію в Лівії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Київ не повідомляв партнерів про військову операцію проти російських суден у Лівії та не узгоджував свої дії з ними. Так він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про те, що українські сили не завдають ударів без попередньої координації з міжнародними партнерами.

Про це пише Sky TG24. Таяні заперечив, що Італія або інші союзники були поінформовані про операцію, і заявив, що твердження Зеленського не відповідає дійсності.

Що заявив глава МЗС Італії

Коментуючи слова українського президента, Таяні наголосив, що жодної координації з Італією не було. За його словами, італійська сторона нічого не знала про дії українських сил у Лівії.

"Ніколи не було жодної координації. Міністр закордонних справ заявив, що в майбутньому вони будуть розмовляти із союзниками. Нікого з нас не поінформували, ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії. Тож те, що сказав Зеленський, не відповідає дійсності", – заявив Таяні.

Він також нагадав про попередню заяву глави українського МЗС Андрія Сибіги щодо майбутніх консультацій із союзниками. Саме її італійський міністр навів як підтвердження того, що попередньої координації операції не було.

Що сказав Зеленський

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили завжди координують такі операції з партнерами.

За його словами, українські дипломати взаємодіють із представниками інших держав, якщо українські сили діють у їхніх водах, міжнародних водах або поблизу інфраструктури інших країн.

"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в якихось водах, у міжнародних водах або поблизу якоїсь інфраструктури іншої країни... Наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", – сказав Зеленський.

Водночас президент не уточнив, із якими саме державами Україна узгоджувала операцію в Лівії.

Що передувало

23 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна потопила російський корвет "Меркурій" із вертольотом Ка-27 на борту, біля берегів Лівії, а також уразили суховантаж MV ANGARA, яким Росія перевозила зброю. Глава держави підкреслив, що ці ворожі судна є легітимними цілями для ударів Сил оборони.

Згодом прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи українські удари по російських кораблях в лівійському порту Бенгазі, заявила, що війна не повинна поширюватися на Середземне море. Водночас вона наголосила, що Рим має намір і надалі допомагати Україні оборонятися.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Лівії Ат-Тахером аль-Бауром після останніх подій біля лівійського узбережжя та в порту Бенгазі. Український дипломат запевнив співрозмовника, що Україна не має наміру поширювати війну Росії проти України на Лівію чи будь-яку іншу країну.