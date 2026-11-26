Ніхто не зізнається: питання обмежень Starshield для України досі залишається невирішеним

У США жодна зі сторін досі не змогла з'ясувати, хто ухвалив рішення обмежити можливості Starshield для України. Що довше ця ситуація залишається нерозв'язаною, то більшим стає ризик того, що вона поступово зникне з поля зору.

Про це попередив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. 25 листопада на своїй сторінці в X (Twitter) він написав про "замкнене коло", маючи на увазі перекидання відповідальності між Білим домом, Пентагоном і компанією Ілона Маска SpaceX. Ніхто так і не пояснив проблеми із супутниковим інтернетом, важливим для оборони нашої країни від держави-агресора Росії.

Дипломат вказав на ризик того, що у Вашингтоні можуть випустити з уваги тему Starshield. "Ми не можемо допустити, щоб це сталося", – наголосив він.

"Якщо бути відвертим і прямим: українці й так стикаються з достатньою кількістю загроз для життя через тривалу агресію Росії. Ми не можемо дозволити собі сприймати збій у роботі такої критичної ​​послуги, як Starshield, просто як черговий епізод і рухатися далі, ніби нічого не сталося. Це питання має залишатися на порядку денному доти, допоки його не буде повністю вирішено", – заявив Сєнік.

Він пояснив, що ця технологія врятувала незліченну кількість життів в Україні, дозволивши ефективно перехоплювати російські дрони.

"Ми, а також майбутні покоління українців – наші діти й онуки – назавжди залишимося вдячними за це. Проте раптові обмеження, введені понад тиждень тому без будь-якого попередження, наразили цивільних українців у додаткову небезпеку. Кожен день, коли ці обмеження діють, створює реальні ризики й потенційно катастрофічні наслідки для людей на місцях", – попередив тимчасовий повірений у справах України.

Це відбувається у час, коли Російська Федерація розширює виробництво безпілотників і вже щоденно запускає тисячі дронів.

"У той час, коли масштаби й інтенсивність цих атак зростають, будь-які перебої в роботі засобів, що допомагають захищати життя українців, є питанням надзвичайної терміновості. Ми просто не маємо права допустити, щоб ця проблема відійшла на другий план", – повторив Сєнік.

Повний текст допису (мовою оригіналу). Джерело: скриншот X (Twitter) @DenysSienik

Як писав OBOZ.UA, міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявляв, що перебої у роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення, адже такі кроки серйозно підривають довіру. У цьому переконані міністри оборони країн Європи, зазначив він.